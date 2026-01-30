शनिवार, 31 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mahesh babu ss rajamouli priyanka chopra movie varanasi release date 7 april 2027
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (17:47 IST)

खत्म हुआ इंतजार, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी'

Varanasi movie release date
भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विजनरी डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित मेगा फिल्म 'वाराणसी' की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। मेकर्स के मुताबिक यह भव्य सिनेमाई अनुभव 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा। 
 
फिल्म के मेकर्स ने दमदार टैगलाइन “Let it bang……” के साथ की गई इस घोषणा ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया है। सनातन परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत काशी (वाराणसी) की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म भावनाओं, संस्कृति और समकालीन कहानी कहने की शैली का एक शक्तिशाली संगम पेश करने वाली है। 
 
हालांकि मेकर्स ने कहानी से जुड़े अहम पहलुओं को फिलहाल पर्दे में रखा है, लेकिन इंडस्ट्री की चर्चाओं के मुताबिक ‘वाराणसी’ में गहरी भावनाएं, भव्य विज़ुअल्स और इस प्राचीन नगरी की सामाजिक व सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाने वाली एक सशक्त कथा देखने को मिलेगी।
 
रिलीज़ डेट सामने आते ही ट्रेड सर्कल्स और दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मच गई है। 7 अप्रैल 2027 को पहले से ही एक बड़े इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ‘वाराणसी’ ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। 
 
फिल्म की पहली झलक पेरिस के प्रतिष्ठित Le Grand Rex—यूरोप के सबसे बड़े और ऐतिहासिक थिएटर—में आयोजित एक ट्रेलर फेस्टिवल के दौरान दिखाई गई, जहां दर्शकों का रिस्पॉन्स बेहद जबरदस्त रहा। जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर आया, पूरा हॉल तालियों, जोशीली cheers और एक्साइटमेंट से गूंज उठा—माहौल पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो गया।
 

फिल्म से जुड़े किरदारों के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर मचा चुके हैं तहलका

पृथ्वीराज सुकुमारन का ‘कुंभा’ के रूप में उग्र अवतार, प्रियंका चोपड़ा जोनस की ‘मंदाकिनी’ के किरदार में दमदार मौजूदगी, और महेश बाबू का ‘रुद्र’ के रूप में शक्तिशाली लुक— इन सभी ने देशभर में दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब जब ‘वाराणसी’ की रिलीज़ डेट पूरी तरह कन्फर्म हो चुकी है, तो दर्शकों की निगाहें इस महाकाव्यात्मक सिनेमाई अनुभव पर टिकी हैं, जो 2027 में बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

खत्म हुआ इंतजार, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी'

खत्म हुआ इंतजार, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी'भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विजनरी डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित मेगा फिल्म 'वाराणसी' की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। मेकर्स के मुताबिक यह भव्य सिनेमाई अनुभव 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

भारत रंग महोत्सव: 'जश्न-ए-बचपन' में आया 'नन्हा साइंटिस्ट'

भारत रंग महोत्सव: 'जश्न-ए-बचपन' में आया 'नन्हा साइंटिस्ट''जश्न-ए-बचपन' में 'नन्हा साइंटिस्ट' एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ बच्चों के दिमाग की बत्ती भी जला गया! मोहित जैन लिखित-निर्देशित इस मज़ेदार नाटक के साथ 25वें भारत रंग महोत्सव (भारंगम) में पहली बार 'जश्न-ए-बचपन' शुरू हुआ। थिएटर इन एजुकेशन (TIE) के इस पूरे आयोजन में बच्चों का जोश देखने काबिल रहा।

प्रियदर्शन के जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने बिखेरा कॉमेडी का जादू, शेयर किया मस्ती भरा वीडियो

प्रियदर्शन के जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने बिखेरा कॉमेडी का जादू, शेयर किया मस्ती भरा वीडियोप्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्ममेकर्स में से एक हैं, जिनकी फिल्में रिलीज़ के कई साल बाद भी दर्शकों के दिलों में बसी रहती हैं। शानदार कहानी और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए पहचाने जाने वाले प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर जबरदस्त चर्चा है।

50 सेलेब्स, एक महल और The Lion का खौफ, शुरू होने जा रहा The 50, जानिए कब और कहां देख सकते हैं शो

50 सेलेब्स, एक महल और The Lion का खौफ, शुरू होने जा रहा The 50, जानिए कब और कहां देख सकते हैं शोभारतीय टेलीविजन की दुनिया में एक नया धमाका होने जा रहा है, जिसका नाम 'द 50' है। यह रियलिटी शो अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और बड़े पैमाने के कारण चर्चा में है। इसे 'रियलिटी शोज का बाप' कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक साथ 50 मशहूर सेलेब्स नजर आने वाले हैं।

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज, अब ये 3 अभिनेत्रियां खोलेंगी राज

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज, अब ये 3 अभिनेत्रियां खोलेंगी राजसाल 2023 की सबसे चर्चित और विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' के बाद, निर्माता विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर देश को हिला देने वाली कहानी लेकर वापस आ गए हैं। 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है, जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com