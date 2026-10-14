इमरान हाशमी की फिल्म Gunmaaster G9 के सेट पर भयानक हादसा, बाल-बाल बचे अभिनेता

बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इस समय 'आवारापन 2' की सक्सेस के बाद अपनी आगामी एक्शन-रोमांस फिल्म 'गनमास्टर G9' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी बीच फिल्म के सेट से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फिल्म के हाई-रिस्क क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

स्टंट के दौरान एक भारी-भरकम SUV कार हवा में फ्लिप होकर अनियंत्रित हो गई और सीधे नीचे खड़ी वैन से जा टकराई, जो अभिनेता इमरान हाशमी के बेहद करीब थी। इस खतरनाक हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देखकर फैंस की सांसें थम गई हैं। राहत की बात यह है कि घटना में कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ है।

क्लाइमैक्स सीन के दौरान कैसे बिगड़ा स्टंट?

खबरों के अनुसार, यह घटना फिल्म के सबसे मुख्य एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान घटी। सेट पर एक बड़ी SUV गाड़ी को क्रेन की मदद से हवा में लटकाया गया था। प्लान के मुताबिक गाड़ी को हवा में घुमाते हुए नियंत्रित तरीके से नीचे गिराया जाना था।

जैसे ही क्रू मेंबर्स ने काउंटडाउन शुरू किया और गाड़ी को झटका दिया गया, SUV अचानक हवा में उल्टी घूम गई। अनियंत्रित होकर कार नीचे खड़ी एक वैन की छत पर बहुत तेजी से जा गिरी। जिस समय यह हादसा हुआ, इमरान हाशमी वहीं पास में खड़े थे और कार उनके चेहरे के बेहद नजदीक आकर गिरी। गनीमत रही कि समय रहते सुरक्षा मानकों और दूरी के कारण अभिनेता या क्रू के किसी सदस्य को चोट नहीं आई।

निर्माताओं की तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह हादसा योजनाबद्ध स्टंट का हिस्सा था या शूटिंग के दौरान तकनीक में खराबी के कारण हुआ। यह पहली बार नहीं है जब इमरान हाशमी की यह फिल्म सुर्खियों में आई हो। इससे पहले इसी साल जून में फिल्म की शूटिंग के दौरान उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में भारी हंगामा देखने को मिला था।

दरअसल, हरिद्वार में एक सीन शूट करने के लिए मेकर्स ने एक अस्थायी बोर्ड लगाया था, जिस पर 'Bar & Cafe' लिखा हुआ था। पवित्र नगरी में 'बार' का बोर्ड देखकर स्थानीय लोग और साधु-संत भड़क गए और उन्होंने असली बार समझे जाने के डर से सेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म 'गनमास्टर G9' एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक ड्रामा है। इस फिल्म में इमरान हाशमी 'ईश्वर' नाम के एक डेयरी फार्म मालिक की भूमिका में नजर आएंगे, जो अपने प्यार और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त कर रहे हैं। यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।