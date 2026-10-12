अल्लू अर्जुन की 'राका' को लेकर बड़ा अपडेट, लोकेश कनगराज ने शेयर की BTS तस्वीर, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

पैन-इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में सुपरस्टार पुष्पा फ्रैंचाइज़ी की जबरदस्त कामयाबी से एक एक स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, अपनी आगामी फिल्म, 'राका' के लिए उत्सुकता को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है।

बता दें कि फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही हर तरफ इसके लेकर ज़बरदस्त हलचल का माहौल बन गया है। हालांकि, जहां हर कोई फिल्म से जुड़ी और अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वहीं सुपरस्टार ने फिल्म में लोकेश कनगराज के साथ काम करने के बारे में एक और दिलचस्प अपडेट के लिए भी तैयारी शुरू कर दी हैं।

हाल ही की बात करें तो, लोकेश कनगराज ने सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन के साथ एक डिस्कशन सेशन से ली गई बिहाइंड द सीन की तस्वीर साझा की है। एक सेटअप की बालकनी में बैठे दोनों पावरहाउस, एक सीरियस नैरेटिव डिस्कशन पर विचार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अल्लू अर्जुन स्टाइलिश शॉर्ट-क्रॉप्ड हेयरस्टाइल, चश्मा और प्रिंटेड कैजुअल शर्ट पहने, लोकेश के इशारों को ध्यान से सुनते हुए सीन को ब्रेक कर रहे हैं।

सामने आई तस्वीर के फ्रेम में मौजूद एनर्जी सब कुछ बयां कर रही है यानी बिहाइंड द सीन कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तस्वीर को पोस्ट करते हुए लोकेश ने लिखा है, 'इंटरेस्टिंग अपडेट्स जल्द आ रहे हैं।'

यह कमाल का अपडेट ऐसे वक्त में आया है, जब फिल्म के म्यूजिक ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में AA23 के इर्दगिर्द चर्चा का माहौल गर्मा गया, और यह तब और बढ़ गया, जब #23Theme CST ने इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा रील्स में इस्तेमाल होने वाला पहला थीम OST बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अनिरुद्ध रविचंदर की दमदार कंपोजिशन और अल्लू अर्जुन की बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कामयाबी की ओर इशारा करते लिरिक्स की वजह से यह ट्रैक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बड़ी सफलता को सेलिब्रेट करते हुए लोकेश ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने इस मशहूर लिरिक की ओर इशारा करते हुए कैप्शन लिखा, “Add it up, that’s us!” वहीं, मेकर्स माइथ्री मूवी मेकर्स ने पुष्टि की है कि इस बड़े कोलैबोरेशन की शूटिंग 2026 में शुरू होगी।

इस पोस्ट ने तुरंत पूरे देश के सिनेमा लवर्स और फैंस के बीच तहलका मचा दिया। इंडियन सिनेमा के दो सबसे मशहूर क्रिएटर्स को एक साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए आते देखकर हाइप का लेवल एकदम ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां लोकेश अपनी वर्ल्ड-क्लास एक्शन स्टोरीटेलिंग और ज़बरदस्त यूनिवर्स-बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अपनी बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस और बॉक्स-ऑफिस पर दबदबे के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में फैंस एक ऐसे सिनेमैटिक तूफान के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया।