अक्षय कुमार की ‘समुक’ में हुई बनिता संधू की एंट्री, निभाएंगी ब्रिटेन में जन्मी भारतीय महिला का किरदार!

अक्षय कुमार की फिल्म ‘समुक’ की कास्टिंग को लेकर चल रही चर्चाओं में अब बनिता संधू का नाम भी जुड़ गया है। खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री इस बहुप्रतीक्षित साइंस-फिक्शन एक्शन-सर्वाइवल थ्रिलर का हिस्सा हैं। सूत्रों के अनुसार, कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में बनिता एक अहम भूमिका निभाती नज़र आएंगी।

बताया जा रहा है कि बनिता संधू ब्रिटेन में जन्मी एक भारतीय महिला का किरदार निभाएंगी, जो खुद को ऐसे मिशन का हिस्सा पाती है, जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए था।

सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और आशिन ए. शाह द्वारा सह-निर्मित ‘समुक’ की शूटिंग फिलहाल लंदन में चल रही है। इस फिल्म के ज़रिए अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह 13 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। फिल्म को सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है।

हिंदी और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकीं बनिता संधू की मौजूदगी फिल्म की कास्ट को एक दिलचस्प अंतरराष्ट्रीय पहचान देती है। उन्होंने फिल्म ‘अक्टूबर’ से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद ‘सरदार उधम’ में नज़र आईं। हाल ही में वह ‘मैं वापस आऊंगा’ में भी दिखाई दीं। इसके अलावा, वह अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ ‘ब्रिजर्टन’ का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अब ‘समुक’ के ज़रिए अभिनेत्री एक बार फिर बड़े पर्दे पर नज़र आ सकती हैं, हालांकि उनके किरदार से जुड़ी जानकारी फिलहाल गुप्त रखी गई है।

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में अपनी पहचान बनाने वाली बनिता संधू अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंस से फिल्म की विविधतापूर्ण कास्ट में एक नया रंग जोड़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि कहानी में उनका किरदार अहम है, लेकिन मेकर्स ने सभी किरदारों से जुड़ी जानकारी को फिलहाल गुप्त रखा है। फिल्म की कास्टिंग से जुड़े नाम धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन हर कलाकार फिल्म में क्या भूमिका निभा रहा है, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। मेकर्स फिल्म की दुनिया और कहानी से जुड़े रहस्य को बनाए रखना चाहते हैं।

खबरों के मुताबिक, फिल्म की कास्ट में अक्षय कुमार, रुक्मिणी मैत्रा, विनीत कुमार सिंह, रजत कपूर और स्वानंद किरकिरे समेत कई कलाकार शामिल हैं।

बनिता संधू के ‘समुक’ से जुड़ने की खबरों ने फिल्म को लेकर पहले से बनी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फिल्म की कास्टिंग से साफ है कि इसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि के कलाकार एक साथ नज़र आएंगे। अब दर्शकों के मन में यही सवाल है कि ये सभी किरदार फिल्म की रहस्यमयी साइंस-फिक्शन दुनिया में किस तरह एक-दूसरे से जुड़ेंगे।