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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (17:00 IST)

प्राइम वीडियो की नई सीरीज की शूटिंग शुरू, बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा आएंगे नजर

Prime Video New Series
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (17:02 IST)
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प्राइम वीडियो की नई अनाम ओरिजिनल सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है। इस सीरीज का निर्देशन जाने-माने फिल्ममेकर हंसल मेहता कर रहे हैं। इसमें बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। 
 
सीरीज़ की कहानी कश्यप कपूर और राघव राज कक्कड़ ने लिखी है, जबकि इसका निर्माण अलमाइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रभलीन संधू कर रही हैं।
 
एक छोटे और गुमनाम से शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज़ उस शहर की कहानी बयां करती है, जो धीरे-धीरे पूरे महाद्वीप की हेरोइन की राजधानी बनने की कगार पर है। कहानी में सनी कौशल एक ऐसे ईमानदार और अडिग पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो व्यवस्था के भीतर और बाहर मौजूद ताकतवर लोगों से मुकाबला करता है। 
 
इस संघर्ष के दौरान उसे अपनी ईमानदारी और इंसानियत को बनाए रखने के साथ-साथ उनकी रक्षा करने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। प्राइम वीडियो ने बताया इस सीरीज से जुड़ी अन्य जानकारियां आने वाले समय में साझा की जाएंगी।
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