सोमवार, 4 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ekta kapoor tv serials famous female roles komolika prerna
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 4 मई 2026 (17:23 IST)

कंटेंट क्वीन एकता कपूर के आइकॉनिक महिला किरदार, जिन्होंने बदल दी भारतीय टीवी की तस्वीर

Ekta Kapoor iconic female characters
तीन दशकों से भी अधिक समय से, एकता कपूर जिन्हें भारतीय टेलीविजन की ‘क्वीन’ कहा जाता है, भारत के ड्रॉइंग रूम की बातचीत की धुरी रही हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स के माध्यम से उन्होंने सिर्फ टीवी शो नहीं बनाए, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक गढ़े। 2026 में भी, जब इंडस्ट्री स्ट्रीमिंग युग में आगे बढ़ चुकी है, तुलसी, पार्वती और कोमोलिका जैसे नाम आज भी भारतीय समाज में खास गुणों और अवगुणों के प्रतीक बने हुए हैं।
 
आइए नजर डालते हैं एकता कपूर द्वारा रचित 8 ऐसे प्रतिष्ठित महिला किरदारों पर, जिन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई पहचान दी और घर-घर में अपनी जगह बनाई।
 

तुलसी विरानी (क्योंकि सास भी कभी बहू थी)

स्मृति ईरानी द्वारा निभाया गया तुलसी विरानी का किरदार सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान बन गया था। विरानी परिवार की आदर्श बहू के रूप में तुलसी पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार की नैतिक दिशा दर्शाती थीं। उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि जब शो में उनके पति मिहिर की मृत्यु हुई, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके चलते निर्माताओं को उन्हें वापस लाना पड़ा। आज भी तुलसी स्क्रीन पर ‘आदर्श भारतीय महिला’ का प्रतीक मानी जाती हैं।
 

पार्वती अग्रवाल (कहानी घर-घर की)

अगर तुलसी एक मजबूत रक्षक थीं, तो साक्षी तंवर की पार्वती अग्रवाल शांत और सहनशील शक्ति की मिसाल थीं। उन्होंने परिवार के अंदरूनी रिश्तों और राजनीति को संवेदनशील तरीके से दिखाया। एक आज्ञाकारी बहू से लेकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली महिला तक का उनका सफर लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बना।
 

प्रेरणा शर्मा (कसौटी ज़िंदगी की)

श्वेता तिवारी की प्रेरणा भारत में अधूरी और संघर्षपूर्ण प्रेम कहानियों का चेहरा बन गईं। तुलसी और पार्वती के पारिवारिक किरदारों से अलग, प्रेरणा की कहानी उनके और अनुराग बसु के बीच के प्रेम पर आधारित थी। लगातार दुख और सामाजिक दबावों के बावजूद उनका मजबूत रहना दर्शाता है कि संवेदनशीलता भी एक शक्ति हो सकती है।
 

कोमोलिका (कसौटी ज़िंदगी की)

प्रेरणा की कहानी को पूरा करने के लिए कोमोलिका का जिक्र जरूरी है। उर्वशी ढोलकिया की कोमोलिका ने टीवी की ‘वैंप’ की परिभाषा ही बदल दी। उनका खास बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टाइलिश बिंदी और नाटकीय अंदाज़ उन्हें यादगार बनाते हैं। वह एक ऐसी खलनायिका थीं जिन्हें लोग नफरत करते हुए भी पसंद करते थे।
 

अर्चना देशमुख (पवित्र रिश्ता)

अंकिता लोखंडे की अर्चना ने मध्यमवर्गीय जीवन की सच्चाइयों को दर्शाया। साधारण साड़ी और परिवार के प्रति समर्पण के साथ उनका किरदार दर्शकों को अपने जैसा लगा। मानव (स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत) के साथ उनकी जोड़ी आज भी टीवी की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है।
 

कशिश गरेवाल (कहीं तो होगा)

आमना शरीफ की कशिश 2000 के दशक की शुरुआत में एक नई सोच का प्रतीक बनीं। वह आधुनिक होते हुए भी पारंपरिक मूल्यों को मानने वाली महिला थीं। सुजल गरेवाल के साथ उनका ‘नफरत से प्यार’ वाला रिश्ता युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ।
 

डॉ. इशिता अय्यर भल्ला (ये है मोहब्बतें)

दिव्यांका त्रिपाठी दहिया की इशिता ने कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। एक डेंटिस्ट के रूप में उन्होंने एक सीईओ से शादी की ताकि उसकी बेटी को मां का प्यार मिल सके। उनका किरदार बांझपन, पुनर्विवाह और मिश्रित परिवार जैसे जटिल मुद्दों को दर्शाता है।
 

शिवान्या (नागिन)

मौनी रॉय द्वारा निभाया गया शिवान्या का किरदार सुपरनैचुरल शैली में एक नया ट्रेंड लेकर आया। नागिन के रूप में उनकी कहानी ने टीवी पर एक नया जॉनर स्थापित किया। उनका स्टाइल, डांस और रहस्यमयी व्यक्तित्व उन्हें आधुनिक दौर की आइकॉनिक शख्सियत बनाता है।
 
ये सभी किरदार सिर्फ प्राइम टाइम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने फैशन ट्रेंड्स को भी प्रभावित किया—तुलसी की साड़ियों से लेकर कोमोलिका की बिंदियों तक। साथ ही, इन्होंने परिवारिक मूल्यों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं भी शुरू कीं, जिससे एकता कपूर भारतीय पॉप कल्चर की सच्ची अग्रदूत बन गईं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Cannes 2026 में एक बार फिर चमकेंगी जैकलीन फर्नांडिस, इंटरनेशनल मंच पर बिखेरेंगी जलवा

Cannes 2026 में एक बार फिर चमकेंगी जैकलीन फर्नांडिस, इंटरनेशनल मंच पर बिखेरेंगी जलवाबॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिससे उनकी ग्लोबल पहचान और मजबूत हो रही है। पिछले कुछ सालों से वो इस बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल का जाना-माना चेहरा बनी हुई हैं और एक बार फिर वो सिनेमा और फैशन की दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी।

राम चरण स्टारर पेड्डी में स्पेशल सॉन्ग के लिए शामिल हुईं श्रुति हासन

राम चरण स्टारर पेड्डी में स्पेशल सॉन्ग के लिए शामिल हुईं श्रुति हासन'पेड्डी', जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में हैं, 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल है और दुनियाभर में इसे लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।

43 की उम्र में भी सिंगल तृषा कृष्णन, सगाई टूटी, अफेयर की खबरों ने मचाया बवाल

43 की उम्र में भी सिंगल तृषा कृष्णन, सगाई टूटी, अफेयर की खबरों ने मचाया बवालसाउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस तृषा कृष्णन 4 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तृषा साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं। हालांकि तृषा फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इनमें सगाई टूटने, प्राइवेट फोटो लीक होने और शादीशुदा मर्दों संग नाम जुड़ने के किस्से शामिल है।

थलपति विजय के विधानसभा चुनाव में हार की उड़ी अफवाह, साउथ स्टार के फैन ने उठा लिया खौफनाक कदम

थलपति विजय के विधानसभा चुनाव में हार की उड़ी अफवाह, साउथ स्टार के फैन ने उठा लिया खौफनाक कदमतमिलनाडु समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय की नवगठित पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) ने शानदार शुरुआत की है।

फैंस की पसंद बनीं उर्वशी रौटेला, 'धूम' यूनिवर्स में एंट्री की उठी मांग

फैंस की पसंद बनीं उर्वशी रौटेला, 'धूम' यूनिवर्स में एंट्री की उठी मांगबॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला हाल ही में अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं, क्योंकि उनका नाम बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धूम 4' से जुड़ी चर्चाओं में सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि फिल्म निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com