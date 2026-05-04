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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 4 मई 2026 (16:22 IST)

43 की उम्र में भी सिंगल तृषा कृष्णन, सगाई टूटी, अफेयर की खबरों ने मचाया बवाल

Trisha Krishnan Birthday
साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस तृषा कृष्णन 4 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तृषा साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं। हालांकि तृषा फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इनमें सगाई टूटने, प्राइवेट फोटो लीक होने और शादीशुदा मर्दों संग नाम जुड़ने के किस्से शामिल है। 
 
तृषा का नाम वैसे तो कई एक्टर्स संग जुड़ चुका हैं लेकिन वह 43 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं। तृषा कृष्णन का नाम सबसे पहले सुपरस्टार थलापति विजय के साथ जुड़ा था। दोनों के कथित अफेयर की खबरों ने साल 2005 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। तृषा के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण विजय की मैरिड लाइफ मुश्‍किल में पड़ गई थी। हालांकि, दोनों ने कभी अपना रिश्ता कबूल नहीं किया।
 
इसके बाद तृषा कृष्णन का नाम बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती के साथ जुड़ा। तृषा और राणा दग्गुबाती की कुछ इंटीमेंट तस्वीरें भी लीक हुई थीं। राणा दग्गुबाती ने करण जौहर के चैट में तृषा कृष्णन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात भी स्वीकारी थी। 
 
साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ भी तृषा का नाम जुड़ चुका है। दिसंबर 2015 में तृषा ने बिजनेसमैन वरुण मनियन के साथ अपनी सगाई का ऐलान भी किया था। बताया जाता है कि धनुष की वजह से तृषा की सगाई भी टूट गई थी। तृषा और धनुष की बेड से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 
 
तृषा ने फाल्गुनी पाठक के गाने 'मेरी चुनर उड़ी उड़ी जाए' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद प्रियदर्शन ने उन्हें अपनी फिल्म 'लेसा लेसा' में काम करने का ऑफर दिया था। तृषा 2002 में रिलीज फिल्म 'मौनम पेसीयाडे' में बतौर लीड एक्ट्रेस पहली बार नजर आई थीं। 
 
तृषा कृष्णन इन दिनों थलपति विजय संग अफेयर को लेकर छाई हुई है। हाल ही में विजय ने अपनी पत्नी से तलाक लेने की घोषणा की है। इसके बाद से तृषा और विजय की नजदीकियों को फिर हवा मिल गई है। दोनों करीब 5 फिल्मों में साथ नजर आए हैं, जिनमें से 2023 में रिलीज सुपरहिट फिल्म लियो भी शामिल है। 
 
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