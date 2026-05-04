सोमवार, 4 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. urvashi rautela dhoom 4 casting rumors ranbir kapoor yash raj films
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : सोमवार, 4 मई 2026 (14:11 IST)

फैंस की पसंद बनीं उर्वशी रौटेला, 'धूम' यूनिवर्स में एंट्री की उठी मांग

Urvashi Rautela Dhoom 4
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला हाल ही में अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं, क्योंकि उनका नाम बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धूम 4' से जुड़ी चर्चाओं में सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि फिल्म निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
 
लेकिन ऑनलाइन चर्चाओं से यह साफ है कि दर्शक उर्वशी को इस हाई-ऑक्टेन फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनते देखने के लिए उत्साहित हैं—संभवतः रणबीर कपूर के साथ, जिनके फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने की अफवाहें पहले से ही जोरों पर हैं, और यह फिल्म आदित्य चोपड़ा के बैनर तले बन सकती है।
 
इस उत्साह की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से फैंस के बीच से ही उभरा है। फैन एडिट्स, कास्टिंग पोल्स और चर्चाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें उर्वशी रौटेला को एक ग्लैमरस और एक्शन से भरपूर भूमिका के लिए एक अनोखे लेकिन लोकप्रिय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। 
 
उर्वशी की प्रभावशाली स्क्रीन प्रेज़ेंस और आत्मविश्वास भरे अंदाज़ को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि वह धूम यूनिवर्स में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं, जो हमेशा से स्टाइल, स्पेक्टेकल और विज़ुअल अपील के लिए जाना जाता है। यह चर्चा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह दर्शकों की बदलती सोच को दर्शाती है। आज के फैंस सिर्फ घोषणा का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद बातचीत की दिशा तय करते हैं। इस मामले में उर्वशी की ग्लोबल अपील, फैशन-फॉरवर्ड इमेज और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान ने उन्हें दर्शकों के बीच एक मजबूत दावेदार बना दिया है।
 
रणबीर कपूर के संभावित जुड़ाव ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। अगर यह सच साबित होता है, तो उनके साथ एक बोल्ड और विज़ुअली डायनामिक को-स्टार की जोड़ी धूम 4 के टोन को पूरी तरह बदल सकती है। फैंस का मानना है कि उर्वशी इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि वह ग्लैमर के साथ-साथ एक्शन में भी दर्शकों को चौंका सकती हैं—कुछ ऐसा जो उन्होंने अब तक बड़े पैमाने पर नहीं किया है।
 
बेशक, यह ध्यान रखना जरूरी है कि धूम 4 अभी भी पूरी तरह रहस्य में घिरी हुई है। न तो यश राज फिल्म्स और न ही आदित्य चोपड़ा ने कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की है, जिससे अटकलों को और बढ़ावा मिल रहा है। फिर भी, उर्वशी रौटेला के नाम को लेकर फैंस के बीच जो जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, वह यह साफ संकेत देता है कि दर्शक उन्हें एक बड़े और मुख्यधारा के ब्लॉकबस्टर में देखने के लिए उत्सुक हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फैंस की पसंद बनीं उर्वशी रौटेला, 'धूम' यूनिवर्स में एंट्री की उठी मांग

फैंस की पसंद बनीं उर्वशी रौटेला, 'धूम' यूनिवर्स में एंट्री की उठी मांगबॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला हाल ही में अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं, क्योंकि उनका नाम बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धूम 4' से जुड़ी चर्चाओं में सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि फिल्म निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्राइम वीडियो पर इस दिन होगी 'डकैत: ओका प्रेम कथा' की ग्लोबल स्ट्रीमिंग

प्राइम वीडियो पर इस दिन होगी 'डकैत: ओका प्रेम कथा' की ग्लोबल स्ट्रीमिंगप्राइम वीडियो ने तेलुगु एक्शन-थ्रिलर 'डकैत: ओका प्रेम कथा' के एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। इस फिल्म को शनील डियो ने डायरेक्ट किया है और अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले सुप्रिया यारलागड्डा ने प्रोड्यूस किया है।

39 साल की उम्र में दुल्हन बनेंगी हुमा कुरैशी, बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग जल्द लेंगी रचाएंगी शादी!

39 साल की उम्र में दुल्हन बनेंगी हुमा कुरैशी, बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग जल्द लेंगी रचाएंगी शादी!बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी हुई हैं। हुमा काफी समय से रचित सिंह को डेट कर रही हैं। खबर आ रही हैं कि वह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इससे पहले दोनों के गुपचुप सगाई करने की खबरें आई थीं।

रणवीर सिंह: 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के संस्थापक और एक ऐतिहासिक कमबैक!

रणवीर सिंह: 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के संस्थापक और एक ऐतिहासिक कमबैक!'धुरंधर' फ्रेंचाइज में हमज़ा और जस्किरत के रूप में रणवीर सिंह का जादू वाकई असाधारण रहा है। दर्शक और इंडस्ट्री दोनों ही उनकी इस अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह गए—दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व, जिन्हें उन्होंने इतनी सच्चाई से जिया कि अभिनय और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। यही वह जगह है जहां रणवीर सबसे अलग खड़े नजर आते हैं।

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com