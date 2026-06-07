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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 7 जून 2026 (11:29 IST)

51 की उम्र में भी सिंगल हैं 'टीवी क्वीन' एकता कपूर, पिता की इस एक शर्त ने बदल दी पूरी जिंदगी!

Ekta Kapoor birthday
भारतीय टेलीविजन जगत का चेहरा बदलने वाली और 'कंटेंट क्वीन' के नाम से मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर 7 जून को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। सुपरस्टार जितेंद्र और शोभा कपूर के घर जन्मीं एकता कपूर ने मनोरंजन की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। 
 
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से लेकर 'नागिन' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे सुपरहिट शोज और 'द डर्टी पिक्चर' जैसी कल्ट फिल्में देने वाली एकता कपूर आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद, फैंस के मन में हमेशा एक सवाल खटकता है— एकता कपूर ने आखिर 51 साल की उम्र में भी शादी क्यों नहीं की?
इसका जवाब किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल, एकता कपूर के सिंगल रहने के पीछे उनके पिता और गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र की एक ऐसी शर्त थी, जिसने एकता की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया।
 
एकता कपूर ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने शादी न करने का फैसला क्यों लिया। एकता ने बताया था कि जब वह करीब 17-18 साल की थीं, तब वह दोस्तों के साथ घूमने और पार्टियां करने में व्यस्त रहती थीं। तब उनके पिता जितेंद्र ने उन्हें गंभीरता से समझाने के लिए एक बड़ी शर्त सामने रख दी।
जितेंद्र ने एकता से कहा था— "या तो तुम्हें शादी करनी होगी या फिर अभी से काम पर ध्यान देना होगा। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा।" पिता की यह बात एकता के दिल में घर कर गई। उस उम्र में एकता शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थीं। उन्होंने पिता की शर्त को एक चुनौती की तरह लिया और शादी के बजाय 'काम' को प्राथमिकता दी। पिता का यही डर उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने महज 19 साल की उम्र में बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत कर दी।
 
दोस्तों के तलाक देखकर शादी पर बदला नजरिया
समय के साथ एकता कपूर अपने काम में इतनी व्यस्त हो गईं कि शादी का विचार कहीं पीछे छूट गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी शादी न करने का मलाल होता है? तो एकता ने बेहद व्यावहारिक जवाब दिया था। एकता ने कहा था, मैंने पिछले कुछ सालों में अपने कई करीबियों और दोस्तों के तलाक देखे हैं। मेरे वो दोस्त जिनकी शादी हो गई थी, आज उनमें से कई सिंगल हैं। मुझे लगता है कि शादी को लेकर मुझमें बहुत सब्र है और मैं सही समय का इंतजार कर सकती हूं, न कि सिर्फ समाज के दबाव में आकर शादी कर लूं। 
 
भले ही एकता कपूर ने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने मां बनने के सुख को कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। साल 2019 में एकता कपूर ने सरोगेसी के जरिए अपने बेटे रवि कपूर का इस दुनिया में स्वागत किया। दिलचस्प बात यह है कि एकता की तरह ही उनके भाई तुषार कपूर भी सिंगल फादर हैं। 
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