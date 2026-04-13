आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने उमड़ा सैलाब, नम आंखों से सेलेब्स ने दी विदाई
भारतीय संगीत की 'वर्सेटाइल क्वीन' आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। आशा भोसले का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास कासा ग्रैंड लोवर बिल्डिंग में रखा गया है, बड़ी संख्या में सेलेब्स और फैंस पहुंच रहे हैं। आशा ताई को अंतिम विदाई देने और उनके परिवार को ढांढस बंधाने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार पहुंचे।
रणवीर सिंह आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने आशा जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
विवेक ओबेरॉय ने भी आशा भोसले को नम आंखों से विदाई दी। उन्होंने आनंद भोसले को गले लगाकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की।
आशा भोसले के साथ हर वक्त साथ रहने वाली जनाई अपनी दादी के निधन के बाद से बेहद गमनीन है। हर कोई उन्हें हौंसला देते दिखा।
तब्बू भी आशा जी को अंतिम विदाई देने उनके आवास पर पहुंचीं।
आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने के लिए हेलन भी उनके आवास पर पहुंचीं।
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