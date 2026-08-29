नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमिताभ बच्चन ने जताई चिंता, बोले- प्रकृति के कोप से लड़ना असंभव

नेपाल-चीन सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) और भूस्खलन ने भयानक तबाही मचाई है। इस भीषण त्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं।

नेपाल में हुई भीषण तबाही पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया और ब्लॉग के माध्यम से गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस आपदा को "असहनीय" बताते हुए पीड़ितों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

अमिताभ बच्चन ने अपने हालिया ब्लॉग की शुरुआत प्रशंसकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देकर की। बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही को देखना बेहद मुश्किल है। कुदरत के कहर से कभी नहीं लड़ा जा सकता। उसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के कहर का सामना करने के लिए ईश्वरीय शक्ति की जरूरत होती है... हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं... क्योंकि यह सब कुछ ईश्वर के ऊपर है।'

अमिताभ बच्चन के अलावा हिंदी सिनेमा के कई अन्य दिग्गजों ने नेपाल के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और धरातल पर सहायता पहुंचाने का वादा किया है। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मेरी प्रार्थनाएं नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं और हर संभव मदद के लिए तैयार हूं।"

फरहान अख्तर ने लिखा, नेपाल-तिब्बत सीमा पर हुए भूस्खलन के दृश्यों को खौफनाक बताते हुए उन्होंने लिखा कि अपनों को खोने वालों के दर्द की कल्पना करना भी असंभव है।

नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच राहत एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही हैं, वहीं भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मिल रही मदद इस कठिन समय में प्रभावितों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है।