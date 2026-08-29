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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (16:22 IST)

National Sports Day: बॉलीवुड की वो स्पोर्ट्स फिल्में, जो सिखाती हैं हार न मानने का जज्बा

National Sports Day
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (16:26 IST)
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स्पोर्ट्स, सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं हैं, बल्कि जुनून, संघर्ष, दृढ़ता और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने के साहस की कहानी हैं। बॉलीवुड ने कई शानदार स्पोर्ट्स फिल्मों के जरिए इस भावना को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से पेश किया है। 
 
कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स तक, इन फिल्मों ने खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक यात्राओं को दर्शकों तक पहुंचाया है। तो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी स्पोर्ट्स फिल्मों पर, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है।
 

चंदू चैंपियन

कार्तिक आर्यन अभिनीत 'चंदू चैंपियन' पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की असाधारण वास्तविक जीवन यात्रा को पर्दे पर लेकर आई। फिल्म में उनके बॉक्सिंग से लेकर पैरा-स्विमिंग तक के सफर और अंततः पैरालंपिक गौरव हासिल करने की कहानी दिखाई गई है। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनका अटूट हौसला और संघर्ष इस फिल्म को बेहद प्रेरणादायक बनाता है।
 

दंगल

आमिर खान की 'दंगल' बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स फिल्मों में से एक है। यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता व बबीता फोगाट की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। फिल्म कुश्ती की दुनिया में चैंपियन बनने के लिए किए गए कठिन प्रशिक्षण और त्याग को दर्शाती है। साथ ही यह महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करने वाली एक सशक्त कहानी भी है।

चक दे इंडिया

शाहरुख खान अभिनीत 'चक दे इंडिया' हॉकी के माध्यम से टीमवर्क, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की कहानी पेश करती है। फिल्म में पूर्व हॉकी खिलाड़ी कबीर खान भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बनते हैं और उन्हें जीत की राह पर ले जाने का प्रयास करते हैं। टीम के भीतर की चुनौतियों और संघर्षों के बीच यह फिल्म एकता और आत्मविश्वास की ताकत को दर्शाती है।
 

एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी

सुशांत सिंह राजपूत ने 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रेरक यात्रा को जीवंत किया। फिल्म रांची के छोटे मैदानों से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने तक के उनके सफर को दिखाती है। यह कहानी मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने का संदेश देती है।
 

गोल्ड

अक्षय कुमार स्टारर 'गोल्ड' भारतीय खेल इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय को सामने लाती है। यह फिल्म 1948 के लंदन ओलंपिक में स्वतंत्र भारत के पहले हॉकी स्वर्ण पदक से प्रेरित है। कहानी हॉकी मैनेजर तपन दास और स्वतंत्र भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने के उनके सपने के इर्द-गिर्द घूमती है।
 

83

कबीर खान की '83' भारत की 1983 क्रिकेट विश्व कप जीत की ऐतिहासिक कहानी को पर्दे पर लेकर आई। रणवीर सिंह ने कपिल देव की भूमिका निभाई और पूरी टीम की उस अविश्वसनीय यात्रा को दर्शाया, जिसने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप अपने नाम किया। यह फिल्म टीम भावना, संघर्ष और आत्मविश्वास का शानदार उदाहरण है।
 

भाग मिल्खा भाग

फरहान अख्तर अभिनीत 'भाग मिल्खा भाग' महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है। फिल्म उनके कठिन बचपन से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। अनुशासन, समर्पण और कभी हार न मानने की उनकी सोच इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रेरक स्पोर्ट्स फिल्मों में शामिल करती है।
 
कुश्ती के अखाड़े से लेकर हॉकी के मैदान, क्रिकेट पिच, स्विमिंग पूल और दौड़ के ट्रैक तक, इन फिल्मों ने उन खिलाड़ियों की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें सच करने के लिए हर चुनौती का सामना किया। इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि असली खेल भावना सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहने के साहस में होती है।
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