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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (15:48 IST)

नोरा फतेही के बयान के बाद सुकेश चंद्रशेखर का वायरल लेटर, WhatsApp चैट और महंगे गिफ्ट्स का किया जिक्र

Sukesh Chandrasekhar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:49 IST)
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200 करोड़ रुपये के हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में है। सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल से लिखे जा रहे लेटरों ने एंटरटेनमेंट जगत में हलचल मचा रखी है। इस बार सुकेश के निशाने पर मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही हैं। 
 
सोशल मीडिया पर सुकेश चंद्रशेखर का हाथ से लिखा एक कथित लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने नोरा फतेही को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। यह लेटर ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में नोरा फतेही ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस पूरे विवाद पर अपना दर्द बयां किया था। 
 
नोरा ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर विवाद में उनका नाम आने के बाद वे मानसिक रूप से काफी टूट गई थीं और खुद को अकेला व प्रताड़ित महसूस कर रही थीं। लेकिन नोरा के इस बयान के ठीक बाद सामने आए सुकेश के खत ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।
मोरक्को में बंगला और लक्जरी कारों का दावा
सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में दावा किया है कि उसने नोरा फतेही को मोरक्को के प्रसिद्ध शहर कैसाब्लांका में एक आलीशान घर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे। उसने लेटर में चुनौती देते हुए कहा कि नोरा को उस दौरान की अपनी व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक करना चाहिए।  
 
इसके अलावा, सुकेश ने नोरा के साथ हुई कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि उसने एक्ट्रेस को कई महंगे तोहफे दिए थे। लेटर में बर्किन बैग, बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर जैसी लक्जरी ब्रांड्स का जिक्र किया गया है। सुकेश का दावा है कि नोरा ने खुद रेंज रोवर को एक 'क्यूट स्टेटमेंट कार' कहा था। सुकेश का आरोप है कि नोरा उस समय उसकी असली पहचान और रसूख के बारे में पूरी तरह जानती थीं।
 
जैकलीन फर्नांडिस से जलन का आरोप
सुकेश के इस वायरल खत का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से जुड़ा हुआ है। सुकेश ने नोरा पर आरोप लगाया कि वह उसके और जैकलिन के रिश्ते से काफी चिढ़ती थीं और जलन महसूस करती थीं। लेटर में दावा किया गया है कि नोरा उसे दिन में 10-10 बार फोन करती थीं और उस पर दबाव बनाती थीं कि वह जैकलीन से अपना रिश्ता खत्म कर ले। सुकेश के अनुसार, नोरा चाहती थी कि सुकेश जैकलीन को छोड़कर उसकी और उसकी लक्जरी लाइफस्टाइल की पूरी जिम्मेदारी उठाए।
 
लेटर के आखिरी हिस्से में सुकेश चंद्रशेखर का रुख काफी सख्त नजर आया। उसने नोरा फतेही को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए लिखा है— "मुझे उकसाने की कोशिश मत करो।" सुकेश का दावा है कि उसके पास अभी भी कई सबूत और व्हाट्सएप चैट्स सुरक्षित हैं, जिन्हें उसने दबाकर रखा हुआ है। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर उसने ये सबूत सार्वजनिक कर दिए, तो दुनिया की कोई भी पीआर या 'रेपुटेशन मैनेजमेंट' एजेंसी नोरा की छवि को बचा नहीं पाएगी।  
 
नोरा फतेही इस पूरे मामले में शुरुआत से ही खुद को बेकसूर बताती आई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दौरान भी नोरा ने हमेशा यही कहा है कि वह इस मामले में किसी गलत काम में शामिल नहीं थीं, बल्कि वह खुद इस ठग की साजिश की शिकार बनी हैं। 
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