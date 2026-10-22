क्या हो जब पुलिसवाला ही बन जाए निशाना? अमित साध की फिल्म ‘प्रताप’ का मोशन पोस्टर रिलीज

अमित साध स्टारर फिल्म ‘प्रताप’ के मेकर्स ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है, जो एक ऐसे जांबाज पुलिस अधिकारी की कहानी की झलक दिखाता है, जिसकी जिंदगी अचानक एक नया मोड़ ले लेती है। कभी अपनी बहादुरी और कामयाबी के लिए पहचाना जाने वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आखिर किन परिस्थितियों में कानून के कटघरे में पहुंच जाता है, यही सवाल फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।

मोशन पोस्टर की शुरुआत अखबारों की सुर्खियों से होती है, जिनमें बर्खास्त पुलिस अधिकारी, एनआईए की जांच, एक हाई-प्रोफाइल बम धमाके की आशंका और एक प्रभावशाली उद्योगपति से संभावित संबंधों का जिक्र दिखाई देता है। इन सुर्खियों के बीच कहानी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद अमित साध सलाखों के पीछे नजर आते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कभी अपराधियों का सामना करने वाला पुलिस अधिकारी अब खुद कानून के घेरे में है।

‘जब पुलिसवाला ही बन जाए निशाना, तो क्या होगा?’ फिल्म का यह सवाल इसकी कहानी के रहस्य को और गहरा करता है। क्या अमित साध का किरदार किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, क्या उसे झूठे मामले में फंसाया गया है या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है, जो अभी सामने आना बाकी है? मोशन पोस्टर इन सवालों के जरिए दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाता है।

मोशन पोस्टर से पैदा हुए सस्पेंस को आगे बढ़ाते हुए मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट 26 अक्टूबर 2026 घोषित की है। ट्रेलर में फिल्म की कहानी, मुख्य किरदार के संघर्ष और उन परिस्थितियों की झलक देखने को मिल सकती है, जिनकी वजह से एक सम्मानित पुलिस अधिकारी खुद जांच के घेरे में आ जाता है।

सचिन सारफ के लेखन और निर्देशन में बनी ‘प्रताप’ एक ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी है, जिसे अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो उसके विश्वास, सिद्धांतों और अब तक के सफर पर सवाल खड़े कर देती हैं। फिल्म में अमित साध के साथ ईशा देओल, सीमा बिस्वास और तिग्मांशु धूलिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स के निर्माण में बनी ‘प्रताप’ 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अपने रहस्यमय मोशन पोस्टर, दमदार सवाल और सस्पेंस से भरी कहानी की झलक के साथ फिल्म ने दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। अब सभी की नजरें 26 अक्टूबर को रिलीज होने वाले ट्रेलर पर टिकी हैं, जो इस कहानी से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब दे सकता है।