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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (12:07 IST)

दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे मीका सिंह, मंत्री सुबोध उनियाल से मांगा 35 लाख रुपये का हिसाब, बोले- सार्वजनिक रूप से मांगें माफी

Daler Mehndi controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (12:08 IST)
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उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान दिग्गज पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की लाइव परफॉर्मेंस पर खड़ा हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नवरात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दलेर मेहंदी को मंच पर टोकने और उन पर शराब के नशे में होने तथा लिप-सिंक करने का आरोप लगाने के बाद अब उनके छोटे भाई और मशहूर सिंगर मीका सिंह खुलकर मैदान में उतर आए हैं।   
 
मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट साझा कर न सिर्फ मंत्री के दावों को पूरी तरह से झूठा बताया है, बल्कि उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 35 लाख रुपये के भुगतान का सबूत पेश करने की मांग भी की है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आरोप लगाया था कि दलेर मेहंदी को इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए 35 लाख रुपये दिए गए थे, फिर भी वे मंच पर ठीक से गा नहीं रहे थे और केवल बैकग्राउंड ट्रैक पर लिप-सिंक कर रहे थे।   
इस दावे पर करारा जवाब देते हुए मीका सिंह ने सीधे मंत्री सुबोध उनियाल से वित्तीय पारदर्शिता की मांग की। मीका ने लिखा, सर, आपने 35 लाख रुपये नकद दिए थे या चेक से? अगर आपके पास भुगतान की रसीदें हैं, तो कृपया उन्हें जनता के सामने रखें, ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके।
 
दलेर जी शराब नहीं पीते, मांगी जाए माफी
मीका सिंह ने जोर देकर कहा कि दलेर मेहंदी पर शराब पीने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, दलेर मेहंदी जी कभी शराब नहीं पीते हैं और उन पर इस तरह का झूठा आरोप लगाना सरासर गलत है। आज के समय में अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को डांट भी देता है तो बात बढ़ जाती है, फिर इतने बड़े और वरिष्ठ कलाकार का सार्वजनिक मंच पर अपमान कैसे सही ठहराया जा सकता है? जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाए हैं, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए।
 
खराब सेहत के बावजूद परफॉर्म कर रहे थे दलेर   
मीका सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपने भाई की स्वास्थ्य स्थिति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दलेर मेहंदी पिछले दो वर्षों से गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और हाल ही में उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मीका ने कहा कि गंभीर बीमारी और रिकवरी फेज में होने के बावजूद वे अपने प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लाइव बैंड के साथ शो करने उत्तराखंड पहुंचे थे। 
 
मीका ने सवाल उठाया कि आज के दौर में कई कलाकार बैकग्राउंड ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करता, जबकि बीमारी की हालत में भी मंच पर उतरे एक वरिष्ठ कलाकार को निशाना बनाया जा रहा है।   
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप की मांग   
मीका सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस पूरे घटनाक्रम पर ध्यान देने और मंत्री सुबोध उनियाल के व्यवहार पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मीका का कहना है कि कलाकार हमेशा उत्तराखंड की देवभूमि और वहां के लोगों से प्यार करते आए हैं, लेकिन अगर राजनेता इस तरह कलाकारों का सार्वजनिक अपमान करेंगे तो कोई भी कलाकार वहां प्रस्तुति देने से कतराएगा।
 
बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री दलेर मेहंदी के समर्थन में एकजुट   
इस विवाद के सामने आने के बाद पूरी भारतीय मनोरंजन और संगीत बिरादरी दलेर मेहंदी के समर्थन में खड़ी हो गई है। अनुपम खेर, कपिल शर्मा, राजपाल यादव, बादशाह, शान और सोना मोहापात्रा जैसी दिग्गज हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से दलेर मेहंदी के प्रति एकजुटता जताई है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि संगीत जगत के वरिष्ठ और दिग्गज कलाकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। 
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