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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (11:56 IST)

सुरों की वह रानी, जिसने लता की छाया से निकलकर बनाई अपनी अलग दुनिया: आशा भोसले की अनसुनी कहानी

कैबरे से ग़ज़ल तक, दर्द से शोख़ी तक… आशा भोसले की आवाज़ में बसा है भारतीय संगीत का पूरा सफर

आशा भोसले: एक ऐसी आवाज़, जिसमें बसी है भारतीय संगीत की पूरी कहानी
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (11:56 IST)
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भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचतीं, बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। आशा भोसले की आवाज़ भी ऐसी ही है। उनकी गायकी केवल सुरों और तालों का संगम नहीं, बल्कि भावनाओं का ऐसा संसार है, जिसमें जिंदगी के हर रंग की झलक दिखाई देती है। कभी शोख अदाओं की चंचलता, कभी प्रेम की नजाकत, कभी दर्द की गहराई और कभी विद्रोह की ऊर्जा, आशा जी ने अपनी आवाज़ में हर एहसास को जिया है।
 
लगभग आठ दशक लंबे करियर में उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को अनगिनत यादगार गीत दिए। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही कि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, लेकिन अपनी पहचान को कभी खोने नहीं दिया। यही वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही ताजा, प्रभावशाली और आकर्षक महसूस होती है, जितनी उनके शुरुआती दौर में थी।
 

अपनी राह खुद बनाने वाली कलाकार

आशा भोसले का सफर आसान नहीं था। वे ऐसे परिवार से आईं जहां संगीत की विरासत बेहद मजबूत थी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले ही भारतीय संगीत की सबसे बड़ी आवाज़ों में शामिल हो चुकी थीं। ऐसे में आशा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, अपनी अलग पहचान बनाना।
 
जहां लता मंगेशकर की आवाज़ को शास्त्रीयता, पवित्रता और भावनात्मक गहराई का पर्याय माना जाता था, वहीं आशा भोसले ने संगीत की उन गलियों में कदम रखा, जहां प्रयोग की गुंजाइश अधिक थी। उन्होंने उन शैलियों को अपनाया जिन्हें उस दौर में मुख्यधारा के लिए जोखिम भरा माना जाता था।
 
उन्होंने कैबरे, पॉप, वेस्टर्न म्यूजिक, ग़ज़ल, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, हर शैली को अपनी आवाज़ का हिस्सा बनाया। उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अपने दौर की दूसरी गायिकाओं से अलग बनाती है।
 

आवाज़ में थी शरारत भी और गहराई भी

आशा भोसले की गायकी का सबसे खूबसूरत पहलू था उनकी अभिव्यक्ति। वे सिर्फ गीत नहीं गाती थीं, बल्कि उसे पर्दे पर दिखाई देने वाले किरदार की तरह महसूस करती थीं।
 
‘दम मारो दम’ में उनकी आवाज़ की बेफिक्री और आधुनिक अंदाज ने युवाओं को अपना दीवाना बना दिया। वहीं ‘इन आंखों की मस्ती के’ और ‘दिल चीज़ क्या है’ जैसे गीतों में उनकी आवाज़ की नजाकत, ठहराव और अदायगी ने साबित किया कि वे हर भाव को पूरी शिद्दत से निभा सकती हैं।
 
‘मेरा कुछ सामान’ जैसे गीतों में उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है, तो ‘पिया तू अब तो आजा’ में उनकी ऊर्जा और प्रयोगधर्मिता सुनने वालों को आज भी रोमांचित करती है।
 
उनकी आवाज़ की खासियत यही थी कि उसमें उम्र, दौर और शैली की सीमाएं नहीं थीं। वे हर गीत में एक नया व्यक्तित्व लेकर आती थीं।
 

संघर्षों ने बनाया मजबूत

सफलता के पीछे हमेशा संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है और आशा भोसले का जीवन भी इससे अलग नहीं रहा। कम उम्र में विवाह, फिर निजी जीवन में कठिनाइयां और आर्थिक संघर्षों ने उन्हें कई मुश्किल दौर दिखाए।
 
जब वे फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तब उन्हें कई बार छोटे बजट की फिल्मों के लिए गाने पड़े। उस समय उन्हें अपनी बहन लता मंगेशकर की विशाल लोकप्रियता के बीच खुद को साबित करना था।
 
कई लोगों ने उन्हें शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आशा जी ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
 

आर. डी. बर्मन के साथ बदला संगीत का रंग

आशा भोसले के करियर में संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी आर. डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी एक ऐतिहासिक अध्याय बन गई। दोनों की रचनात्मक सोच ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नया आधुनिक अंदाज दिया।
 
आर. डी. बर्मन के प्रयोगधर्मी संगीत और आशा जी की बहुरंगी आवाज़ ने मिलकर ऐसे गीत बनाए, जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं।
 
‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’ और ‘महबूबा महबूबा’ जैसे गीतों ने उन्हें नई पीढ़ी की पसंदीदा आवाज़ बना दिया। वहीं ‘मेरा कुछ सामान’ जैसे गीतों ने उनकी गायकी की गहराई और संवेदनशीलता को सामने रखा।
 
यह साझेदारी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि दो रचनात्मक कलाकारों के बीच की ऐसी समझ थी जिसने हिंदी फिल्म संगीत को नई दिशा दी।
 

हर पीढ़ी की पसंद बनी आवाज़

आशा भोसले की खासियत रही कि उन्होंने खुद को कभी किसी एक दौर तक सीमित नहीं किया। उन्होंने बदलते संगीत के साथ अपनी शैली में बदलाव किया और नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी काम किया।
 
‘उड़े जब-जब जुल्फें तेरी’, ‘ओ हसीना ज़ुल्फों वाली’, ‘इन आंखों की मस्ती के’, ‘दिल चीज़ क्या है’, ‘मेरा कुछ सामान’ और ‘राधा कैसे न जले’ जैसे गीत उनकी विशाल संगीत यात्रा के अलग-अलग पड़ाव हैं।
 
उनके हर गीत में एक कहानी होती है। वे आवाज़ के जरिए भावनाओं को इस तरह प्रस्तुत करती हैं कि सुनने वाला खुद को उस एहसास का हिस्सा महसूस करने लगता है।
 

एक कलाकार से कहीं ज्यादा हैं आशा भोसले

आशा भोसले की सबसे बड़ी विरासत उनके गीतों की संख्या नहीं, बल्कि उनका साहस है। उन्होंने साबित किया कि महानता केवल एक शैली में महारत हासिल करने से नहीं आती, बल्कि नए रास्ते तलाशने के साहस से आती है।
 
उन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए प्रयोग किए और हर बार खुद को नए रूप में पेश किया। यही वजह है कि आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की जीवंत कहानी हैं।
 
उनकी आवाज़ हमें यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, अगर जुनून, मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो अपनी अलग पहचान जरूर बनाई जा सकती है।
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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