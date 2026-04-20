LIVE: उधमपुर में खाई में गिरी यात्री बस, 15 की मौत

Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...
11:42 AM, 20th Apr
अमेरिकी वायुसेना के 6 मालवाहक जहाज पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस पहुंचे। इनमें प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा से जुड़े उपकरण।
11:39 AM, 20th Apr
-जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं।
-हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के उपायुक्त से बात की और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी।
11:02 AM, 20th Apr
-ईरान ने आधिकारिक तौर पर ईरान के आगे झुकने से मना किया।
-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी हमले की धमकी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें