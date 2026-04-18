LIVE: चारधाम यात्रा के लिए 18 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन, कुछ ही देर में शुरू होगी यात्रा

Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज सुबह 11 बजे यात्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के लिए अब तक 18 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पल पल की जानकारी...
09:17 AM, 18th Apr
अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत देते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दी। भारत अब रूस से ज्यादा तेल खरीद सकेगा।
09:07 AM, 18th Apr
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आज तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली चुनावी सभा है।
09:06 AM, 18th Apr
चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज सुबह 11 बजे यात्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
गंगोत्री यमनोत्री के कपाट रविवार को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। यात्रा के लिए करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीयन।