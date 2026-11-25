बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार प्रेम और गन की भिड़ंत, सूरज बड़जात्या बनाम इमरान हाशमी की दिलचस्प जंग

बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार प्रेम और गन की भिड़ंत, सूरज बड़जात्या बनाम इमरान हाशमी की दिलचस्प जंग

इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला थोड़ा अलग और दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ परिवार, रिश्ते, परंपराएं और प्रेम लेकर सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है तो दूसरी ओर इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' एक्शन और रोमांच का बारूद लेकर तैयार है। एक फिल्म दर्शकों को परिवार के साथ बैठकर सिनेमा देखने का न्योता दे रही है तो दूसरी उन्हें गोलियों की गूंज और एक्शन के रोमांच में ले जाने का वादा करती है। एक तरफ प्रेम है तो दूसरी ओर गन।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्मों की अपनी अलग दर्शक श्रेणी है और दोनों से अच्छी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है।



सूरज बड़जात्या के प्रेम पर फिर दांव

सूरज बड़जात्या और पारिवारिक सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। राजश्री प्रोडक्शन का प्रतिष्ठित बैनर और सूरज की निर्देशन शैली एक ऐसी सिनेमाई दुनिया रचती है, जहां परिवार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि पूरी फिल्म की आत्मा होता है। भारतीय रीति-रिवाज, रिश्तों की गर्माहट, संस्कार, परंपराएं और भावनाओं से भरा परिवार उनकी फिल्मों की पहचान रहे हैं।

सूरज बड़जात्या की फिल्मों में संगीत की भी अहम जगह होती है। उनके यहां गाने सिर्फ कहानी के बीच आने वाले मनोरंजन के टुकड़े नहीं होते, बल्कि फिल्म के माहौल और भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। 'ये प्रेम मोल लिया' से भी इसी तरह की उम्मीदें हैं।





फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत पहले ही लोकप्रिय हो चुका है। ऐसे में फिल्म के पास दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए एक मजबूत आधार मौजूद है। खासकर उन दर्शकों के लिए, जो लंबे समय से साफ-सुथरी पारिवारिक मनोरंजक फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि सूरज बड़जात्या की फिल्मों की एक खास दुनिया है। उनके सिनेमा में रिश्तों की मिठास और आदर्शों की चमक खूब दिखाई देती है। यह उनकी ताकत भी है और कई बार उनकी फिल्मों को एक सीमित रचनात्मक दायरे में भी बांध देती है। 'ये प्रेम मोल लिया' इस पहचान को कितना नया रंग दे पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।



इमरान हाशमी की गन से कितना निकलेगा बारूद?

दूसरी ओर इमरान हाशमी 'गनमास्टर G9' के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। आदित्य दत्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक्शन और रोमांच से भरपूर है। इसमें जेनलिया डिसूजा भी अहम भूमिका में हैं।

इमरान हाशमी की फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग तरह का आकर्षण रहा है। 'आवारापन 2' के बाद उनकी सफलता ने इस उत्साह को और बढ़ाया है। अब 'गनमास्टर G9' के जरिए वह एक्शन के मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे।





फिल्म का संगीत भी लोकप्रिय हो चुका है। यानी यहां एक्शन के साथ संगीत का आकर्षण भी मौजूद है। एक्शन फिल्मों के शौकीनों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्सुकता होना स्वाभाविक है। बंदूकें, टकराव और तेज रफ्तार घटनाक्रम पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अलग सिनेमाई अनुभव पेश कर सकती है।



बॉक्स ऑफिस पर किसका पलड़ा रहेगा भारी?

दोनों फिल्मों के बीच मुकाबले को सिर्फ दो सितारों या दो निर्देशकों की टक्कर के रूप में देखना सही नहीं होगा। असल में यह सिनेमा की दो अलग-अलग पसंदों का मुकाबला है। 'ये प्रेम मोल लिया' उन दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, जो परिवार के साथ फिल्म देखना पसंद करते हैं। वहीं 'गनमास्टर G9' का निशाना एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों पर है।

दोनों फिल्मों के संगीत को लेकर सकारात्मक माहौल है और यही बात इनके शुरुआती कारोबार में मददगार साबित हो सकती है। दोनों अच्छी ओपनिंग लेने की क्षमता रखती हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती उत्साह को लंबे समय तक बनाए रखना अलग चुनौती होती है। इसके लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया और फिल्म की मौखिक चर्चा अहम होगी।

फिलहाल मुकाबले में 'ये प्रेम मोल लिया' का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सूरज बड़जात्या का पारिवारिक सिनेमा से जुड़ा भरोसा और राजश्री प्रोडक्शन की पहचान है। हालांकि इमरान हाशमी की एक्शन फिल्म को कम आंकना भी ठीक नहीं होगा।

आखिरकार इस शुक्रवार दर्शकों के सामने दो विकल्प होंगे। वे परिवार के साथ प्रेम, रिश्तों और संस्कारों की दुनिया में जाना चाहेंगे या फिर एक्शन और रोमांच का रास्ता चुनेंगे। बॉक्स ऑफिस का फैसला तो दर्शक करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस शुक्रवार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। प्रेम और गन की इस जंग में किसकी आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई देगी, इसका जवाब सिनेमाघरों से ही मिलेगा।