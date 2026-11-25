Miss Universe 2026: 115 सुंदरियों को पछाड़कर जेनिफर बैरेटो बनीं विनर, 20 साल बाद प्यूर्टो रिको में लौटा ताज

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता 'मिस यूनिवर्स' के ऐतिहासिक 75वें संस्करण का शानदार समापन हो गया है। प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिज़ीयम में आयोजित भव्य ग्रैंड फिनाले में मेजबान देश की 27 वर्षीय सुंदरी जेनिफर बैरेटो ने 115 देशों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए मिस यूनिवर्स 2026 का ताज अपने नाम कर लिया है।

पिछली विजेता और मेक्सिको की फातिमा बॉश ने मंच पर जेनिफर को यह खास डायमंड जुबली ताज पहनाया, जिसे प्रतियोगिता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिलीपींस में विशेष रूप से तैयार किया गया था।

शादीशुदा और मां के रूप में ताज जीतने वाली पहली सुंदरी

जेनिफर बैरेटो की यह जीत सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि सौंदर्य प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा नियमों में संशोधन कर विवाहित महिलाओं और माताओं को हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। इस नियम परिवर्तन के बाद जेनिफर बैरेटो मिस यूनिवर्स का वैश्विक खिताब जीतने वाली पहली विवाहित महिला और पहली मां बन गई हैं।

जेनिफर अमेरिकी सेना के सार्जेंट यान कार्लोस बैरेटो काल्डेरोन की पत्नी हैं और उनकी सात साल की एक बेटी पेनेलोप भी है। इसके साथ ही प्यूर्टो रिको ने छठी बार यह खिताब जीता है और पूरे 20 साल बाद यह ताज एक बार फिर अपने देश वापस लाया है।

रनर-अप और टॉप-5 फाइनलिस्ट

कड़े मुकाबले वाले इस फिनाले में डोमिनिकन रिपब्लिक की मेलिसा नुनेज फर्स्ट रनर-अप रहीं, जबकि वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज ने सेकंड रनर-अप का स्थान हासिल किया। टॉप-5 फाइनलिस्ट की सूची में प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक और वेनेजुएला के अलावा फिलीपींस की बिया मिलान-विंडोर्स्की और न्यूजीलैंड की जॉर्जिया वाडिंगटन शामिल रहीं।

अंतिम चरण में टॉप-5 प्रतियोगियों से एक ही साझा सवाल पूछा गया कि "वर्तमान समय में दुनिया को अपने नेताओं से सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है?" इस प्रश्न का बेहद सधा हुआ और प्रभावशाली उत्तर देते हुए जेनिफर बैरेटो ने कहा कि आज दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो पेशेवर रूप से सहानुभूति रखने वाले हों और दूसरों की भावनाओं को समझ सकें।

उन्होंने कहा कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अक्सर एक-दूसरे को परखते हैं और सवाल खड़े करते हैं, लेकिन एक सच्चे नेता को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर समाज के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। जेनिफर के इसी आत्मविश्वास और विजन ने जजों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

कौन हैं जेनिफर बैरेटो?

मयागुएज में जन्मीं और सैन सेबस्टियन का प्रतिनिधित्व करने वाली जेनिफर उच्च शिक्षित और समाजसेवा से जुड़ी रही हैं। उन्होंने रिसर्च साइकोलॉजी में स्नातक करने के साथ-साथ मनोविज्ञान और क्लीनिकल सोशल वर्क में दो मास्टर डिग्री हासिल की हैं। वे अमेरिकी रक्षा विभाग के परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत सैन्य परिवारों की सहायता और बाल मधुमेह जागरूकता के क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि 2025 से पहले उनके पास मॉडलिंग या ब्यूटी पेजेंट का कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने इस मंच के लिए कड़ी मेहनत करते हुए लगभग 70 पाउंड वजन कम किया था।

भारत की काजिया लिज मेजो का सफर

इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व केरल की 19 वर्षीय काजिया लिज मेजो ने किया। काजिया ने 116 सुंदरियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-30 सेमीफाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की की, हालांकि वे टॉप-12 राउंड से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। इसके साथ ही सुष्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) और हरनाज संधू (2021) के बाद भारत को अपने चौथे मिस यूनिवर्स ताज के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।