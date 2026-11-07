रामायण देखने के 5 बड़े कारण: रणबीर कपूर का राम अवतार, यश का रावण रूप और भव्यता से चौंकाते दृश्य

रामायण की कहानी भारतीय जनमानस में सदियों से रची-बसी है। इसके किरदार, घटनाएं और संवाद पीढ़ियों से लोगों की स्मृतियों का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इस महागाथा को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश करना आसान नहीं है। दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही सिनेमाई भव्यता और आधुनिक तकनीक का संतुलन बनाना भी बड़ी चुनौती है। नितेश तिवारी की 'रामायण' इसी चुनौती को स्वीकार करती नजर आती है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी यह फिल्म केवल अपनी स्टार कास्ट के कारण आकर्षित नहीं करती, बल्कि कई ऐसे पहलू हैं जो इसे बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव खास बनाते हैं। आइए जानते हैं फिल्म देखने के 5 बड़े कारण।



1. सितारों से सजी दमदार स्टार कास्ट

फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी शानदार स्टार कास्ट है। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, रावण के किरदार में यश और सीता के रूप में साई पल्लवी की मौजूदगी फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाती है। तीनों कलाकार अपने-अपने अंदाज और अभिनय के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे में इनका एक ही फिल्म में साथ आना अपने आप में बड़ा आकर्षण है।

फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी कम प्रभावशाली नहीं है। रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा, रवि दुबे, कुणाल कपूर और मुकेश तिवारी जैसे कलाकार कहानी को मजबूती देते हैं। खास बात यह है कि फिल्म में अनुभवी और युवा कलाकारों का अच्छा मेल दिखाई देता है। बड़े सितारों की मौजूदगी के साथ ही अलग-अलग किरदारों को निभाने वाले कलाकार फिल्म की दुनिया को विस्तार देते हैं।

2. नितेश तिवारी का निर्देशन और यादगार दृश्य

'दंगल' जैसी फिल्म से अपनी निर्देशन क्षमता साबित कर चुके नितेश तिवारी के सामने रामायण जैसी विशाल और भावनात्मक कहानी को पर्दे पर उतारने की चुनौती थी। इस फिल्म में उनका निर्देशन कहानी की भव्यता और उसके भावनात्मक पक्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।

फिल्म में रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। रावण का इंद्र को पराजित करना, राम द्वारा ताड़का का वध, सीता स्वयंवर और रावण का तांडव नृत्य जैसे प्रसंग दर्शकों के लिए खास आकर्षण हैं। वहीं राम का वनवास, शूर्पणखा की नाक कटने का प्रसंग और जटायु-रावण का युद्ध कहानी को आगे बढ़ाते हुए भावनात्मक और नाटकीय प्रभाव पैदा करते हैं।

इन दृश्यों की खासियत सिर्फ उनका भव्य फिल्मांकन नहीं, बल्कि उन्हें कहानी के प्रवाह में पिरोने का तरीका भी है। यही वजह है कि फिल्म केवल घटनाओं का सिलसिला बनकर नहीं रह जाती, बल्कि दर्शकों को रामायण के अलग-अलग पड़ावों से जोड़ती है।





3. कंप्यूटर ग्राफिक्स और VFX का शानदार इस्तेमाल

'रामायण' का एक बड़ा आकर्षण इसकी विजुअल भव्यता है। जिस तरह की दुनिया, महल, युद्ध के दृश्य और पौराणिक वातावरण इस कहानी की मांग करते हैं, उन्हें पर्दे पर रचने के लिए आधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल जरूरी था। फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स और VFX इसी दिशा में बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं।

रावण की भव्य लंका से लेकर युद्ध के विशाल दृश्यों तक, फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट दर्शकों को एक अलग ही सिनेमाई संसार में ले जाता है। खास तौर पर वे दृश्य, जिनकी कल्पना हम अब तक चित्रों, टीवी धारावाहिकों या धार्मिक कथाओं के माध्यम से करते आए हैं, बड़े पर्दे पर नए रूप में सामने आते हैं।

भारतीय सिनेमा के लिहाज से फिल्म का VFX और तकनीकी स्तर बेहद महत्वाकांक्षी नजर आता है। यह उन फिल्मों में शामिल है, जो दिखाती हैं कि आधुनिक तकनीक की मदद से भारतीय पौराणिक कथाओं को किस स्तर की भव्यता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. रणबीर कपूर और यश का दमदार अभिनय

किसी भी पौराणिक फिल्म की सफलता उसके किरदारों की विश्वसनीयता पर बहुत हद तक निर्भर करती है। राम और रावण जैसे चरित्रों को निभाना इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि दर्शकों के मन में इनकी एक निश्चित छवि पहले से मौजूद है। रणबीर कपूर और यश अपने अभिनय से इन दोनों किरदारों को अलग-अलग रंग देते हैं।

राम के रूप में रणबीर कपूर की सबसे बड़ी खूबी उनके किरदार की सौम्यता, विनम्रता और वीरता को आत्मसात करना है। उनके हावभाव और व्यक्तित्व में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि उभारने की कोशिश दिखाई देती है। राम का धैर्य, संयम और जरूरत पड़ने पर शौर्य का प्रदर्शन उनके किरदार को खास बनाता है।

दूसरी ओर, यश का रावण अपने अहंकार, क्रोध और प्रभावशाली व्यक्तित्व से ध्यान खींचता है। रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और विद्वता पर गर्व करने वाला ऐसा चरित्र है, जिसके भीतर अहंकार भी उतना ही प्रबल है। यश इस व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावी तरीके से सामने लाते हैं।

दोनों कलाकारों की अपनी अलग स्क्रीन प्रेजेंस है। राम और रावण के रूप में इनका आमना-सामना फिल्म के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक बन जाता है।

5. पहली फ्रेम से बांध लेती है कहानी

किसी फिल्म की भव्यता, स्टार कास्ट और तकनीक तभी मायने रखती है, जब वह दर्शकों को अपनी कहानी से जोड़ सके। 'रामायण' की एक खासियत यह है कि शुरुआत से ही यह दर्शकों को अपने संसार में खींचने की कोशिश करती है। फिल्म देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप मौजूदा समय से निकलकर रामायण के युग में पहुंच गए हों।

कहानी में आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक ऐसे प्रसंग आते हैं, जो दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखते हैं। कुछ जगह फिल्म की रफ्तार जरूर धीमी महसूस होती है, लेकिन इसके बाद आने वाले महत्वपूर्ण दृश्य फिर से ध्यान खींच लेते हैं। यही उतार-चढ़ाव फिल्म के अनुभव को आगे बढ़ाते हैं।

रामायण की कहानी से पहले से परिचित दर्शकों के लिए भी फिल्म में देखने को काफी कुछ है। यहां परिचित प्रसंगों को बड़े सिनेमाई कैनवास पर देखने का अनुभव मिलता है। वहीं नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए यह भारतीय महागाथा को आधुनिक फिल्म निर्माण के नजरिए से समझने का अवसर है।

आखिर में: 'रामायण' को देखने की वजह सिर्फ रणबीर कपूर का राम बनना या यश का रावण के रूप में नजर आना नहीं है। इसकी विशाल स्टार कास्ट, नितेश तिवारी का निर्देशन, शानदार VFX, प्रभावशाली अभिनय और दर्शकों को बांधे रखने वाले दृश्य मिलकर इसे एक बड़े सिनेमाई अनुभव में बदलते हैं।