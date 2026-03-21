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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 23 March 2026
Today Rashifal 23 March 2026: कैसा रहेगा आज 23 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
 

मेष (Aries)

करियर: आज कार्य में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम रिश्ते में कुछ हल्की-फुल्की बहस हो सकती है।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: शरीर में थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा को कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी।
लव: आपके साथी के साथ एक मजबूत संबंध बनेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट दर्द की समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: आज सफेद वस्त्र पहनें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपके कार्य में नए अवसर मिलेंगे।
लव: आपको प्रेम रिश्ते में एक-दूसरे से ज्यादा बात करने की जरूरत है।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।
 

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ा संयम रखकर योजना के साथ काम करें।
लव: प्रेम संबंधों में छोटी सी अनबन हो सकती है।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: आज मानसिक रूप से खुद को शांत रखें।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट में समय का ध्यान रखें।
लव: रिश्ते में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 

कन्या (Virgo)

करियर: कार्य में आ रही समस्याओं का हल आप निकाल पाएंगे।
लव: रिश्ते में समझ और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: पेट की समस्याएं हो सकती हैं। 
उपाय: गणेश मंदिर में दीप जलाएं।
 

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल के कुछ निर्णय सोच-समझ कर लें।
लव: प्रेम रिश्ते में रोमांटिक पल आएंगे।
धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: गले में खराश का ध्यान रखें।
उपाय: धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर दूसरों से मदद लेने में संकोच न करें।
लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।
धन: बढ़ते बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव संभव है। 
उपाय: तुलसी के पौधे को पानी दें। 
 

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करें।
लव: प्रेम संबंधों समय का सही उपयोग करें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर काम में सफलता के संकेत हैं। 
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में कुछ छोटी समस्याएं आ सकती हैं।
धन: घर-बाहर के खर्चों को संतुलित रखना होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी
उपाय: आज चंद्र की पूजा करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार तथा नौकरी के कार्य में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम रिश्ते की समस्या का संवाद से हल निकलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: गरीबों को खाद्य सामग्री दें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपको काम के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: धन खर्च के साथ यह ध्यान रखें कि बचत भी जरूरी है।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: घर में गंगा जल रखें।
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