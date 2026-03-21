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Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

shubh muhurat today
Today Shubh Muhurat 23 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज आपका दिन मंगलमय हो!

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 23 March Muhurat : 
 

आज का पंचांग: 

23 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और नवरात्रि पांचवां दिन हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नवरात्रि के पांचवे दिन भक्तों को मोक्ष देने वाली और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 23 मार्च 2026
वार: सोमवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: पंचमी 
विशेष: श्रीराम राज्य महो., मीनावतार, गुरु हरगोविंद पुण्य., गुहराज निषाद ज.।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: कृतिका (दोपहर 04:35 तक, उसके बाद रोहिणी)
योग: सौभाग्य (दोपहर 11:50 तक, उसके बाद शोभन)
करण: वणिज (सुबह 11:35 तक), फिर विष्टि (भद्रा)
विशेष: आज दोपहर बाद से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो बेहद शुभ माना जाता है।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 से 12:49 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
अमृत काल: दोपहर 01:50 से 03:30 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:46 से 05:36 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:18 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 08:00 से 09:30 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 11:00 से दोपहर 12:35 तक
गुलिक काल: दोपहर 02:05 से 03:35 तक
भद्रा: सुबह 11:35 से रात 11:10 तक (भद्रा के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते)
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