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Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (17:35 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 21 March 2026
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today 21 March 2026 horoscope in Hindi क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 21 March Muhurat :

आज का पंचांग: 21 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त, और राहुकाल
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। नवरात्रि के तीसरे दिन शक्ति के शांत और सौम्य स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। गुरुवार का दिन और नवरात्रि की तृतीया का संयोग सौभाग्य और समृद्धि दायक माना जाता है।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 21 मार्च 2026
वार: शनिवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: तृतीया (दोपहर 03:25 तक, उसके बाद चतुर्थी)
विशेष: ईदुल फितर, सौभाग्य सुंदरी, गणगौर तीज, सव्वाल मा.प्रा., मत्स्यावतार, मनोरथ तृतीया
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अश्विनी (शाम 04:30 तक, उसके बाद भरणी)
योग: प्रीति (दोपहर 02:25 तक, उसके बाद आयुष्मान)
करण: बालव (दोपहर 12:45 तक), फिर कौलव
अश्विनी नक्षत्र: आज शाम तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जो यात्रा और औषध सेवन के लिए शुभ है।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:03 से 12:50 तक (श्रेष्ठ समय)
सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन (शाम 04:30 तक अश्विनी नक्षत्र के कारण)
रवि योग: शाम 04:30 से अगले दिन सुबह 06:27 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:48 से 05:38 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 09:30 से 11:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 02:00 से 03:30 तक
गुलिक काल: सुबह 06:28 से 07:58 तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 06:28 से 07:15 तक
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