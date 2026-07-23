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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful Daily Horoscope 2026 with Pictures for 12 Zodiac Signs
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:41 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 24 July 2026:  करियर: आपके आत्मविश्वास से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। 
लव: जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Asha Dashami Vrat 2026: आशा दशमी का महत्व और कथा
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। 
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें, पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। नौकरीपेशा को नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।
धन: आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा। योग और ध्यान लाभदायक रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखें। जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
लव: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नियमित व्यायाम करें।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: कमर दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे।
लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों और गर्दन की देखभाल करें।
उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाबी या कमल का फूल अर्पित करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः सफलता आपके पक्ष में रहेगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।
धन: अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: व्यापार विस्तार और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
लव: साथी के साथ यात्रा या किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा।
लव: परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा।
धन: धन संचय के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: कारोबारियों को निवेश और बचत दोनों में लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक लाभ होगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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