Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 नवंबर, 2025)

बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Today 05 November horoscope in Hindi 2025
मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 05 November 2025 : करियर: आज कार्य में सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ समय की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बेहतर परिणाम के लिए मेहनत जारी रखें।
लव: प्रेम में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपसी संवाद से स्थिति बेहतर होगी।
धन: आज आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी, लेकिन अधिक धन खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, मानसिक शांति की आवश्यकता है।
उपाय: सूर्य नारायण की पूजा करेंल लाभ होगा।ALSO READ: Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
 
वृष (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से हल निकलेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ अप्रत्याशित खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: पशुओं को चारा खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको नए तरीकों को अपनाना होगा। मेहनत से परिणाम आएंगे।
लव: प्रेम में नयापन आएगा, साथी से बेहतर समझ बनेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य रहेंगे। ध्यान और योग से लाभ होगा।
उपाय: बरगद के पेड़ की पूजा करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: छात्रों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: रिश्तों में सामंजस्य रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।
धन: आज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति है। छोटे निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: तांबे के सिक्के का उपयोग करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक शांति की आवश्यकता है।
उपाय: सूर्य देव को काले तिल युक्त जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन जल्दी समाधान मिलेगा।
धन: आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अधिक मानसिक तनाव से बचें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: जो भी नया काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार रहेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: पीतल के बर्तन का उपयोग करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आप अपने मीठे बोल से हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे।
लव: प्रेम रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, लेकिन बातचीत से आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। धन बचत पर ध्यान दें। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। माता को मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना होगा।
उपाय: तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: करियर में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अपनी समझ से अच्छे पल बिताएंगे।
धन: आज खर्चों पर काबू रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें। श्रीविष्णु का ध्यान करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्य में सफलता की संभावना है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अधिक करना होगी। छात्रों को सफलता हेतु अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी।
लव: रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। साथी के साथ समय बिताएंगे।
धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक रूप से हल्का तनाव हो सकता है। माता-पिता शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: पक्षियों हेतु दाना-पानी पेड़ के नीचे रखें।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: आज अचानक कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। स्थिति को संभालने के लिए धैर्य रखेंगे तो सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और सामंजस्य बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: परिवारजन तथा स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: माता को शहद अर्पित करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम रिश्ते मजबूत होंगे, संबंधों में समझ बढ़ेगी।
धन: कारोबारियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। खान-पान पर ध्यान दें। 
