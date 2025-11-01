Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 नवंबर, 2025)

बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Today Rashifal 03 November 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 03 November 2025: करियर: आज कार्यक्षेत्र में कुछ नयापन आएगा, कोई नई परियोजना शुरू हो सकती है।
लव: साथी से प्यार और समझदारी में वृद्धि होगी, थोड़ा रोमांटिक समय बिता सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग करें।
उपाय: सूर्योदय से पहले सूर्य को जल अर्पित करें।ALSO READ: मूलांक 1 से 9: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी (Numerology Weekly Horoscope 2025)
 
वृष (Taurus)
 
करियर: कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन आपके मेहनत के फल जल्द मिलेंगे।
लव: रोमांटिक रिश्तों में सामंजस्य रहेगा, थोड़ा समय अपने पार्टनर के साथ बिताएं।
धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन कुछ समय विश्राम करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे।
लव: रिश्ते में प्यार और संवाद बढ़ेगा।
धन: वित्तीय मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय खुद के लिए निकालें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आप कुछ नई जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगी।
लव: पार्टनर से कुछ छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्दी ठीक होगी।
धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: चांदी के सिक्के घर में रखें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे, प्रमोशन की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, रोमांटिक पल बिताएंगे।
धन: आज आपके पास धन का आगमन हो सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे, व्यायाम करें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्ते में थोड़ी दूरी हो सकती है, लेकिन संवाद से स्थिति को सुधार सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर कड़ी निगरानी रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन थकान हो सकती है।
उपाय: सफेद फूलों का उपयोग करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, आपके प्रयासों का फल मिलेगा।
लव: साथी के साथ अच्छा संवाद होगा, प्यार बढ़ेगा।
धन: आज वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, कोई बड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे।
लव: रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन वे आसानी से हल हो जाएंगी।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन ज्यादा दबाव डालने से बचें।
लव: रिश्ते में नया उत्साह आएगा, प्यार और समझदारी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कुछ नया निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्य में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी।
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे।
उपाय: लोहे का टुकड़ा पानी में डालकर पेड़ के नीचे रखें।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: कार्य में प्रगति होगी, लेकिन थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं।
लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे, हल्का व्यायाम करें।
उपाय: शहद का सेवन करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान और धैर्य की आवश्यकता है।
लव: रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, समझ और सामंजस्य रहेगा।
धन: आज आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन बचत पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी, थोड़ी देर के लिए प्रकृति में समय बिताएं।
उपाय: सफेद फूलों से भोलेनाथ की पूजा करके जल अर्पित करें।ALSO READ: When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?
