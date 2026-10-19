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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (19:05 IST)

वक्री शनि के चलते 4 राशियों को मिलेगा 11 दिसंबर तक फायदा, जल्दी से निपटा लें काम

shani mangal ki yiti ai
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (19:08 IST)
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ज्योतिष की दुनिया में 'कर्मफल दाता' और 'न्यायप्रिया' शनिदेव का हर कदम मानव जीवन की दिशा बदल देता है। फिलहाल शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान हैं, जहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। लेकिन इसी बीच, ग्रहों के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव अपनी चाल बदलकर 'वक्री' यानी उल्टी दिशा में चलेंगे। वैसे तो शनि की टेढ़ी नज़र से लोग घबराते हैं, लेकिन इस बार की यह वक्री चाल सभी के लिए नुकसानदेह नहीं है। खास तौर पर चार भाग्यशाली राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि 11 दिसंबर तक किन राशियों के अधूरे काम तेज़ी से पूरे होने वाले हैं:
 

1. मिथुन राशि: करियर को मिलेगी नई उड़ान और ऊँचाई

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना उनके करियर और पेशेवर ज़िंदगी का 'टर्निंग पॉइंट' बनने वाला है। कुंडली के दसवें (कर्म) भाव में शनि की यह उल्टी चाल आपके सामने सफलता के नए दरवाज़े खोलेगी।
रोजगार के नए अवसर: लंबे समय से मनपसंद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को नामी और प्रतिष्ठित संस्थानों से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं।
अटके सरकारी काम होंगे पूरे: सरकारी या प्रशासनिक फाइलों में फंसे मामले अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बाधाएं खत्म होंगी।
रिश्तों में मिठास: जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन या वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आपसी तालमेल बेहतर होगा।
ध्यान रखें: शनिदेव की कृपा पाने के लिए 'अनुशासन' बनाए रखें। काम में शॉर्टकट या लापरवाही से बचें।
 

2. सिंह राशि: ढैया के दर्द से मिलेगी बड़ी राहत

सिंह राशि के जातक इस समय शनि की ढैया का सामना कर रहे हैं, जिससे मानसिक व शारीरिक तनाव बना हुआ था। लेकिन आठवें भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए ताज़ा हवा के झोंके जैसा रहेगा।
मुश्किलों पर विराम: शनि के क्रूर प्रभाव में कमी आने से आपकी पुरानी और उलझी हुई समस्याएँ धीरे-धीरे सुलझने लगेंगी।
अचानक धन लाभ: जो काम ऐन वक्त पर जाकर अटक जाते थे, वे अब बिना रुकावट पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति या गुप्त रास्तों से लाभ के योग हैं।
शिक्षा और रिश्ते: छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुखद परिणाम मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंध सुधरेंगे।
 

3. वृश्चिक राशि: नुकसान की भरपाई और सही निर्णय का समय

वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव पंचम भाव (बुद्धि, संतान और शिक्षा) में वक्री हो रहे हैं। यह समय जीवन में आत्मनिरीक्षण करने और पुरानी गलतियों को सुधारने का शानदार मौका देगा।
पारिवारिक तालमेल: यदि बच्चों के साथ दूरियाँ बढ़ गई थीं या कोई गलतफहमी थी, तो यह 138 दिन उन दूरियों को मिटाकर बेहतर संवाद स्थापित करेंगे।
आर्थिक रिकवरी: अतीत में किए गए किसी गलत निवेश से हुए नुकसान की भरपाई करने या अपनी रणनीतियों में सुधार करने का यह बेहतरीन अवसर है।
ध्यान रखें: गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचें और यात्रा के दौरान अपने सामान व सेहत का विशेष ध्यान रखें।
 

4. धनु राशि: ढैया का असर होगा कम, बढ़ेगी सुख-सुविधा

धनु राशि के लोग भी शनि की ढैया के कारण घरेलू अशांति का सामना कर रहे थे। चौथे भाव (सुख और माता के स्थान) में शनि की उल्टी चाल आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है।
मनचाही स्थिरता: किसी अनचाहे ट्रांसफर या नौकरी के स्थान परिवर्तन का डर फिलहाल के लिए टल जाएगा।
सुख-समृद्धि में वृद्धि: घर में भौतिक साधनों की बढ़ोतरी होगी। नया मकान या वाहन खरीदने की योजनाएँ आकार लेने लगेंगी।
सेहत में सुधार: सीने, फेफड़ों या पुरानी बीमारियों से परेशान लोगों की सेहत में सकारात्मक और चमत्कारिक सुधार दिखेगा।
ध्यान रखें: आमदनी को लेकर थोड़ा असंतोष महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, यह एक अस्थायी दौर है।
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