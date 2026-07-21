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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (16:22 IST)

क्या हिंसक जन आंदोलन से होगा भारत में सत्ता परिवर्तन, क्या कहता है मेदिनी ज्योतिष?

cjp protest
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (16:22 IST)
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cjp protest: ज्योतिषीय दृष्टिकोण और मेदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) के सिद्धांतों के अनुसार, भारत में बड़े आंदोलनों और राजनीतिक उथल-पुथल का मूल्यांकन करते समय विद्वान ज्योतिषाचार्यों का मत कुछ इस प्रकार है। शनि, मंगल और राहु ये तीनों ग्रह हिंसक आंदोलन, युद्ध और सत्ता परिवर्तन का संकेत देते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की अस्थिरता का लाभ शत्रु देशों को मिलेगा और भारत की सीमाओं पर खतरा बढ़ जाएगा जिसे संभालने के लिए कोई सशक्त शासक नहीं होने के अभाव के चलते भारत में सैन्य शासन लगाया जा सकता है।
 

ग्रह गोचर: 

शनि का रेवती में गोचर: 17 मई 2026 को मीन राशि के शनि ने रेवती नक्षत्र में गोचर किया है। जहां वे 9 अक्टूबर तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र राशि चक्र का अंतिम (27वाँ) नक्षत्र है, जिसका स्वामी बुध है और यह मीन राशि के अंतर्गत आता है। जब भी मिथुन राशि और बुध पीड़ीत होते हैं तो नरसंहार और जन आंदोलन के योग बनते हैं। कई राज्यों या बड़े पदों पर नेतृत्व परिवर्तन हुए और अब पुरानी नीतियों का अंत होकर नए युग की नीतियां लागू होंगी। भारत की न्याय व्यवस्था में कुछ ऐतिहासिक फैसले या कानून आ सकते हैं जो दशकों तक प्रभाव डालेंगे। शनि का रेवती में गोचर भारत के लिए "मंथन" का समय है। यह अल्पकालिक कठिनाइयाँ दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत को एक अनुशासित और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।
 
शनि की वक्री चाल: 27 जुलाई से 11 दिसंबर के दौरान शनिदेव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में गोचर करेंगे। स्वतंत्र भारत की जन्मकुंडली के आधार पर देखें तो कर्म भाव के स्वामी शनि देव का यह वक्रत्व लाभ भाव में घटित हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह स्थिति केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दलों के लिए कई प्रशासनिक व नीतिगत चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है। इस अवधि में सरकार जिन दूरगामी योजनाओं और जनहितकारी नीतियों को लागू करने का प्रयास करेगी, उनके अप्रत्याशित या प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं। संभव है कि जिन फैसलों को सरकार जनता की भलाई के लिए लागू करे, उन्हीं को लेकर आम जनमानस में असंतोष पनपे और नागरिक सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आएँ।
 
कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी यह समय कुछ पेचीदा स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए विदेशी यात्राओं और वीजा संबंधी प्रक्रियाओं में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक मोर्चे पर भी वक्री शनि का प्रभाव शुभ संकेत नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर, इस वक्री कालखंड के दौरान भारत के विकास और सकारात्मकता के ग्राफ में कुछ समय के लिए सुस्ती या रुकावट देखने को मिल सकती है।
 
राहु और मंगल का संयोग: 30 जून को राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि के राहु का स्पष्ट गोचर हो गया है और अब राहु यहीं पर 15 नवंबर 2027 तक रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम के कारक हैं। राहु के किसी भी प्रकार से मंगल से संयोग अंगारक, विस्फोटक और ऊर्जावान योग बनता है। इससे देश में हिंसक आंदोलन का दौर प्रारंभ होगा जो सरकार को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योग के चलते सरकार कड़े निर्णय लेगी जिसके चलते विपक्ष और जन आंदोलन करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कारण यह है कि भारत की कुंडली में और भारत के प्रधानसेवक की कुंडली में मंगल प्रबल स्थिति में होकर गोचर कर रहा है जो किसी भी जन आंदोलन को कुचलने के लिए काफी है।
 
षडाष्टक योग: वैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6-8 (षष्ठ-अष्टम) संबंध में हों। वर्तमान ग्रह स्थितियों के अनुसार सूर्य कर्क में, मंगल वृषभ में, गुरु कर्क में, शुक्र और केतु सिंह में शनि मीन में और राहु कुंभ हैं। इस स्थिति के कारण गुरु और शुक्र का राहु के साथ और केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग बना है। इस योग को शुभ नहीं माना जाता है। जब भी भारत में बड़े और हिंसक आंदोनल हुए हैं उस दौरान शनि या मंगल का षडाष्टक योग देखा गया है।
 
गुरु/शुक्र (कर्क)- राहु (कुंभ): कर्क से कुंभ 8वां तथा कुंभ से कर्क 6ठा, इसलिए षडाष्टक योग बन रहा है। 
केतु (सिंह)- शनि (मीन): सिंह से मीन 8वां और मीन से सिंह 6ठा, इसलिए षडाष्टक योग बन रहा है।
 

1. शनि की चाल और जन-असंतोष का संबंध

ज्योतिष में शनि (Saturn) को जनता, मजदूर वर्ग, आम नागरिक और न्याय का कारक माना जाता है। जब-जब शनि की वक्री (उल्टी) चाल या अशुभ योग बनते हैं, तब-तब सामाजिक असंतोष और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं:
शनि का वक्रत्व (Saturn Retrograde): वर्ष 2026 में शनि का वक्री होना और मीन राशि (रेवती नक्षत्र) में विचरण करना प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव उत्पन्न करता है। जब शनि वक्री होता है, तो पुरानी रुकी हुई नीतियाँ, कानून या योजनाएँ जनता के भारी विरोध का कारण बनती हैं।
जनता की आवाज़ का बुलंद होना: मेदिनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जब-जब कमजोर या पीड़ित स्थिति में आता है, तब-तब सरकार और जनता के बीच सीधा टकराव या बड़ा जन-आंदोलन उत्पन्न होता है।
 

2. क्या बड़ा जन-विद्रोह और सत्ता परिवर्तन होगा?

विद्वान ज्योतिषियों और मेदिनी ज्योतिष के विश्लेषण के अनुसार:
राजनीतिक पुनर्संतुलन (Political Rebalancing): 2026 से आगे के कालखंड में शनि और गुरु के गोचर के कारण सत्ता संरचना में एक बड़ा बदलाव या पुनर्संतुलन (Rebalancing) देखने को मिलेगा। एकाधिकार वाली सत्ता व्यवस्था के स्थान पर राजनीतिक दबाव और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
बड़े आंदोलन की प्रबल संभावना: शनि, राहु और मंगल के षडाष्टक योग व शनि की वक्री स्थिति यह दर्शाती है कि छात्रों, श्रमिकों और आम जनमानस के बीच बड़े पैमाने पर असंतोष पनपेगा, जो सरकार पर दबाव बनाएगा।
 

क्या तुरंत हिंसक या अचानक सत्ता परिवर्तन होगा?

ज्योतिषियों के अनुसार, हर आंदोलन से तुरंत सरकार नहीं गिरती, लेकिन वह गहरे राजनीतिक बदलाव (Political Shift) की नींव ज़रूर रखता है।
1974 और 1990 की तरह, 2026 का ग्रह गोचर भी जन-विरोध और सामाजिक आंदोलन की स्थिति पैदा कर रहा है, जो तात्कालिक रूप से व्यवस्था को झकझोरने और दीर्घकालिक रूप से राजनीतिक बदलाव लाने का कार्य करेगा।
 

3. विद्वान ज्योतिषियों का मुख्य निष्कर्ष

अस्थिरता और विरोध: शनि की उल्टी चाल और अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव देश में शांति-व्यवस्था को चुनौती देगा तथा बड़े आंदोलनों को जन्म देगा।
सत्ता पर दबाव: सरकार को जन-असंतोष और आर्थिक/प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
परिणाम: ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह दौर तात्कालिक हिंसा के बजाय व्यापक सामाजिक-राजनीतिक बदलाव और नई राजनीतिक प्राथमिकताओं को जन्म देगा।
 
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