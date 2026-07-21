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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (13:03 IST)

वडोदरा-भरूच हाईवे पर आज से नया टोल टैक्स लागू, जा‍निए कार, बस और ट्रक पर कितना लगेगा टोल?

New toll tax applicable on Vadodara-Bharuch highway from today
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (13:30 IST)
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वडोदरा से भरूच और दहेगाम के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4) पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा आज से टोल टैक्स में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव के बाद अब कार और वैन के लिए 5 रुपए, एलसीवी (LCV) के लिए 10 रुपए, बस और ट्रक के लिए 20 रुपए तथा थ्री-एक्सल वाहनों के लिए 25 रुपए तक की टोल वृद्धि लागू हो गई है।
 

इन 4 टोल प्लाजा पर लागू हुईं नई दरें

वडोदरा जिले से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे पर स्थित मुख्य चार टोल प्लाजा से गुजरते समय अब वाहन चालकों को अधिक राशि चुकानी होगी। इनमें दोड़का, फाजिलपुर, समियाला और सांपा टोल प्लाजा शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर आज से ही वाहन श्रेणी के अनुसार नई दरें लागू कर दी गई हैं।

वाहनों के अनुसार नई टोल दरों का विवरण

नए संशोधन के अनुसार :
कार, जीप और वैन : दोड़का में 210 रुपए (पहले 205 रुपए), फाजिलपुर में 200 रुपए (पहले 195 रुपए), समियाला में 130 रुपए (पहले 125 रुपए) हो गए हैं, जबकि सांपा में पुरानी दर 90 रुपए ही बरकरार रखी गई है।
 
एलसीवी (LCV) वाहन : दोड़का में 340 रुपए, फाजिलपुर में 320 रुपए, समियाला में 210 रुपए और सांपा में 115 रुपए वसूले जाएंगे।
 
बस और ट्रक : दोड़का में दर बढ़कर 685 रुपए, फाजिलपुर में 670 रुपए, समियाला में 440 रुपए और सांपा में 240 रुपए हो गई है।
 
थ्री-एक्सल वाहन : दोड़का में 670 रुपए, फाजिलपुर में 635 रुपए, समियाला में 480 रुपए और सांपा में 265 रुपए की नई दर लागू की गई है।

महज 3 महीने में ही राहत का अंत

उल्लेखनीय है कि इस एक्सप्रेसवे पर महज 3 महीने पहले ही वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए टोल दरों में 20 से 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी। हालांकि यह राहत अल्पकालिक साबित हुई और अब फिर से 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है।
अक्टूबर 2024 में टोल वसूली शुरू होने के बाद से इस रूट पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे वडोदरा और भरूच के बीच नियमित यात्रा करने वाले लोगों को अब दैनिक आधार पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।
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