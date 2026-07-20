NFSU का नया कीर्तिमान : साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी रोकने वाले MBA कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों की भारी भीड़

वर्तमान समय में बढ़ते साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए छात्रों में फॉरेंसिक शिक्षा के प्रति रुचि बेहद तेजी से बढ़ी है। इस बदलते ट्रेंड के बीच गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU) द्वारा शुरू किए गए दो नए एमबीए कोर्स को छात्रों की ओर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। यूनिवर्सिटी में उपलब्ध महज 80 सीटों के मुकाबले 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इन पाठ्यक्रमों की बढ़ती लोकप्रियता को साफ तौर पर दर्शाता है।

अपराध का बदलता पैटर्न और विशेषज्ञों की बढ़ती मांग

आज के डिजिटल युग में अपराध करने के तरीके और तकनीक पूरी तरह बदल चुके हैं। यही वजह है कि ऐसे पेचीदा वित्तीय घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए मार्केट में विशेष जानकारों की मांग में भारी उछाल आया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए NFSU ने 'फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन' तथा 'फिनटेक फॉरेंसिक' जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। अपराध के बदलते तौर-तरीकों के बीच अब जांच एजेंसियों के लिए भी इस तरह की एडवांस तकनीक सीखना अनिवार्य हो गया है।

AI टूल्स और शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर विशेष जोर

NFSU के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के डीन प्रो. हर्ष बरोट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब शिक्षा केवल पारंपरिक अकाउंटिंग तक ही सीमित नहीं रह गई है। इन नए पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का उपयोग करके धोखाधड़ी का पता लगाने और वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ने की आधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के विशेष शॉर्ट-टर्म (लघु अवधि) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक का समन्वय और बढ़ती प्रतिस्पर्धा

नई तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए शिक्षा जगत में भी यह बदलाव बेहद जरूरी हो गया था। इस कोर्स की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि NFSU में एक सीट के लिए औसतन 13 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। NFSU के अलावा वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी ने भी इसी साल से 'एमबीए इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन' कोर्स शुरू किया है। इतना ही नहीं, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) के छात्रों के लिए भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग के विशेष मॉड्यूल को उनके मुख्य पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा बना दिया गया है।