गुजरात के हाईवे पर सफर हुआ महंगा, 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी

gujarat highway tollt tax hike: गुजरात भर के हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए चिंताजनक खबर है। 1 अप्रैल, 2026 से राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की नई दरें लागू कर दी जाएंगी। इस नए नियम के अनुसार, यात्रियों को प्रत्येक टोल प्लाजा पर वाहन के प्रकार के आधार पर 5 से 20 रुपए तक का अतिरिक्त टैक्स देना होगा, जिससे अंतरराज्यीय और अंतर-जिला यात्रा अब और अधिक महंगी हो जाएगी।

अहमदाबाद-वडोदरा और NH-48 पर सबसे ज्यादा असर

गुजरात की आर्थिक जीवनरेखा माने जाने वाले अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस-वे और NH-48 (अहमदाबाद-मुंबई हाईवे) पर टोल दरों में 3 से 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, NH-47 पर राजकोट और सौराष्ट्र की ओर जाने वाले वाहनों को भी इस मूल्य वृद्धि का सीधा सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाले व्यस्त मार्गों पर यह बढ़ोतरी यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगी।

परिवहन और कमर्शियल वाहनों पर आर्थिक बोझ

यह मूल्य वृद्धि विशेष रूप से गुजरात के ट्रांसपोर्ट उद्योग को प्रभावित करेगी। राज्य में चलने वाले हजारों ट्रकों, लग्जरी बसों, मिनी बसों और LCV वाहनों के दैनिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। माल ढुलाई की लागत बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी सामान्य बढ़ोतरी देखी जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य इस संग्रह के माध्यम से राजमार्गों का रखरखाव और सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करना है।

FASTag रिचार्ज और डिजिटल पेमेंट अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत गुजरात के सभी टोल नाकों पर अब नकद लेनदेन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वाहन चालकों को केवल FASTag या UPI के माध्यम से ही टोल का भुगतान करना होगा। यदि FASTag में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, तो यात्रियों को टोल प्लाजा पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, 1 अप्रैल से पहले सभी यात्रियों को अपना FASTag अकाउंट चेक करने की सलाह दी गई है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala