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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated :मोरबी , Monday, 20 July 2026 (14:45 IST)

मोरबी में SOG की बड़ी कार्रवाई, नवलखी रोड पर मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद, एक गिरफ्तार

मोरबी
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (14:45 IST)
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Morbi Mephedrone Drugs Seized: मोरबी में SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की टीम ने एक सफल छापेमारी करते हुए 29.24 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स का जत्था बरामद किया है। SOG की टीम जब गश्त पर थी, तब उन्हें सटीक मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां रहने वाले मयूरभाई गोगरा के मकान में नशीला पदार्थ छुपाकर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापा मारा और ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बड़ी मात्रा में माल और नकदी जब्त

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में माल जब्त किया है। पकड़े गए 29.24 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स की बाजार कीमत लगभग 87,720 रुपए आंकी गई है। ड्रग्स के इस जत्थे के अलावा, पुलिस टीम ने वहां से 11,550 रुपए की नकदी, 10,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल फोन और ड्रग्स तोलने के लिए इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा भी जब्त किया है। इस प्रकार, पुलिस ने कुल 1,09,770 रुपए का माल अपने कब्जे में लिया है।

आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई

इस अपराध में पुलिस ने आरोपी मयूरभाई बाबूभाई गोगरा को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मोरबी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। SOG पीआई आरसी गोहिल के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्रग्स का यह जत्था कहां से लाया गया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था।
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