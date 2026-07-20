महंत दिनेन्द्र दास निर्मोही अखाड़े से बेदखल, जा सकती हैं राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता

mahant dinendra das expelled nirmohi akhada: ​श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास को अखाड़े के महंत पद से हटा दिया गया है। इसके चलते अब उनके राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सदस्यता से भी बाहर होने की प्रबल संभावना बन गई है। दरअसल, जब वे अखाड़े के ही महंत नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में ट्रस्ट से भी उनकी सदस्यता जाना लगभग तय है।

क्यों हटाया गया महंत दिनेन्द्र दास को?

​ट्रस्ट से भी होगी छुट्टी!

अधिवक्ता वर्मा के अनुसार, निर्मोही अखाड़ा 1934 से ही राम जन्मभूमि मामले की अदालती लड़ाई लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अखाड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए महंत दिनेन्द्र दास को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह मिली थी। चूंकि अब वे अखाड़े के महंत नहीं रहे, इसलिए जल्द ही ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व के लिए अखाड़ा नए सदस्यों के नामों की सूची भेजेगा। तब तक वे केवल नाममात्र के लिए सदस्य बने रहेंगे।

​दिनेन्द्र दास ने दावों को किया खारिज

​दूसरी ओर, महंत दिनेन्द्र दास ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों और अखाड़े से हटाए जाने की खबर का पूरी तरह से खंडन किया है। उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली में 5 जुलाई को हुई किसी भी पंचायती बैठक की कोई जानकारी नहीं है।