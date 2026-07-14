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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: अहमदाबाद , Tuesday, 14 July 2026 (20:21 IST)

गुजरात में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और AI होगा नियंत्रित

Gujarat Social Media Regulation
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (20:25 IST)
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Gujarat Social Media Regulation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन किया था। इस कदम से प्रेरित होकर गुजरात सरकार ने भी राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सोशल मीडिया और एआई (AI) टेक्नोलॉजी के उपयोग को सीमित करने के लिए एक नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट (मसौदा) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मानसिक स्वास्थ्य और सोचने की क्षमता पर असर की चिंता

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, छात्रों में बढ़ता स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता उनके मानसिक और शैक्षणिक विकास को नुकसान पहुँचा रही है। सोशल मीडिया के कारण बच्चों के व्यवहार और एकाग्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जबकि एआई-आधारित टूल्स के अत्यधिक उपयोग से छात्रों की स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने और कठिन समस्याओं को हल करने की मौलिक क्षमता कमजोर हो रही है।

नियमों के कार्यान्वयन में चुनौतियां 

सरकार के लिए ये दिशानिर्देश तैयार करना जितना आवश्यक है, ज़मीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। विशेष रूप से जब बच्चे घर के माहौल में या किसी व्यक्तिगत मोबाइल या अन्य डिवाइस पर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हों, तब यह ट्रैक करना मुश्किल है कि उसका उपयोग बच्चा कर रहा है या कोई वयस्क। इसलिए, इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार वर्तमान में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है।
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