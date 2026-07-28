यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर फंसे 13 भारतीय नाविक, ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जान का खतरा
यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क (Chornomorsk) बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में सवार 13 भारतीय नाविकों समेत कुल 15 चालक दल के सदस्य फंसे हुए हैं। जहाज के आसपास लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण उनकी जान को गंभीर खतरा बताया जा रहा है।
फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आपात अपील जारी करते हुए कहा कि MV AMIR1 नामक मालवाहक जहाज अभी भी चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर खड़ा है, जबकि आसपास का इलाका लगातार सैन्य हमलों की चपेट में है।
यूनियन ने अपने बयान में कहा कि MV AMIR1 पर कुल 15 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं, जिनमें 13 भारतीय नाविक शामिल हैं। सभी बेहद खतरनाक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।
FSUI के अनुसार, जहाज के आसपास लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में चालक दल के सदस्य हर समय इस डर के साए में जी रहे हैं कि किसी भी समय जहाज सीधे हमले का निशाना बन सकता है। यूनियन ने कहा कि मौजूदा हालात चालक दल के लिए बेहद भयावह हैं और उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।
Urgent Appeal | M.V. AMIR1— FSUI (@FSUIINDIA) July 28, 2026
M.V. AMIR1, currently at Ukrainian port Chornomorsk with 15 crew on board, including 13 Indian seafarers, is trapped in a terrible and life-threatening situation.
Repeated drone and missile attacks are being attempted in the immediate vicinity of the… pic.twitter.com/tIIwuC9Mdk
फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जहाज के मालिकों, जहाज के ध्वज (फ्लैग) वाले देश तथा संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।