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रानी की वाव ने बढ़ाया भारत का गौरव, WOW Awards Asia 2026 में 3D प्रोजेक्शन शो को मिला गोल्ड अवार्ड
पाटन स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 'रानी की वाव' (राशकी वाव) के 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो और हेरिटेज लाइटिंग प्रोजेक्ट ने वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इस प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित 17वें WOW अवार्ड्स एशिया 2026 में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह विशेष सम्मान "एक्सपीरिएंशियल टेक अवार्ड्स - अचीवमेंट इन ऑडियो-विजुअल फॉर एन इवेंट" श्रेणी में दिया गया है, जो पूरे गुजरात के लिए बेहद गर्व का क्षण है। ALSO READ: पर्यावरण संरक्षण की मिसाल: 35 स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपकर अहमदाबाद ने स्थापित किया वैश्विक कीर्तिमान
पर्यटकों के अनुभव को और अधिक भव्य बनाने का प्रयास
भारत के सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारकों में शुमार 'रानी की वाव' हर साल देश-विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों के इस दौरे के अनुभव को और अधिक तकनीकी, रोचक और यादगार बनाने के उद्देश्य से, गुजरात सरकार द्वारा यहाँ अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो और हेरिटेज लाइटिंग सिस्टम का स्थायी रूप से सफल इंस्टॉलेशन किया गया था।
प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और पर्यटकों की अद्भुत प्रतिक्रिया
इस भव्य प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 मार्च, 2026 को किया गया था। शो की शुरुआत के बाद से ही नामित एजेंसी द्वारा इसके संचालन और रखरखाव का काम बेहद उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। यह अनूठा प्रयोग बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गया है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 जुलाई, 2026 तक ही 44,209 से अधिक आगंतुक इस अद्भुत शो का आनंद ले चुके हैं। ALSO READ: Gujarat TAT-HS Exam Date: उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनने का इंतजार खत्म, 2 अगस्त को होगी परीक्षा; जल्द आएंगे एडमिट कार्ड
Our heritage continues to inspire and the world continues to applaud. The 17th WOW Awards Asia 2026 honoured Rani Ki Vav's 3D Projection Mapping Show with the Gold Award, celebrating our commitment to presenting Gujarat's timeless stories through innovation, creativity and… pic.twitter.com/POq3EzhxEX— Gujarat Tourism (@GujaratTourism) July 13, 2026
आधुनिक तकनीक और ऐतिहासिक विरासत का अनूठा संगम
क्रियान्वयन एजेंसी (Implementation Agency) द्वारा इस प्रोजेक्ट को WOW अवार्ड्स एशिया 2026 के नामांकन के लिए भेजा गया था, और यह सम्मान मिलने के बाद इसकी सफलता और अधिक निखर गई है। यह स्वर्ण पदक दर्शाता है कि कैसे अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल तकनीक के उपयोग से गुजरात की भव्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया जा सकता है, जिससे पर्यटकों को एक अनोखा और रोमांचक अनुभव मिल रहा है।
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