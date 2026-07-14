रानी की वाव ने बढ़ाया भारत का गौरव, WOW Awards Asia 2026 में 3D प्रोजेक्शन शो को मिला गोल्ड अवार्ड

पर्यटकों के अनुभव को और अधिक भव्य बनाने का प्रयास

भारत के सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारकों में शुमार 'रानी की वाव' हर साल देश-विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों के इस दौरे के अनुभव को और अधिक तकनीकी, रोचक और यादगार बनाने के उद्देश्य से, गुजरात सरकार द्वारा यहाँ अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो और हेरिटेज लाइटिंग सिस्टम का स्थायी रूप से सफल इंस्टॉलेशन किया गया था।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और पर्यटकों की अद्भुत प्रतिक्रिया

Our heritage continues to inspire and the world continues to applaud. The 17th WOW Awards Asia 2026 honoured Rani Ki Vav's 3D Projection Mapping Show with the Gold Award, celebrating our commitment to presenting Gujarat's timeless stories through innovation, creativity and… pic.twitter.com/POq3EzhxEX — Gujarat Tourism (@GujaratTourism) July 13, 2026

आधुनिक तकनीक और ऐतिहासिक विरासत का अनूठा संगम

क्रियान्वयन एजेंसी (Implementation Agency) द्वारा इस प्रोजेक्ट को WOW अवार्ड्स एशिया 2026 के नामांकन के लिए भेजा गया था, और यह सम्मान मिलने के बाद इसकी सफलता और अधिक निखर गई है। यह स्वर्ण पदक दर्शाता है कि कैसे अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल तकनीक के उपयोग से गुजरात की भव्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया जा सकता है, जिससे पर्यटकों को एक अनोखा और रोमांचक अनुभव मिल रहा है।