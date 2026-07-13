पर्यावरण संरक्षण की मिसाल: 35 स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपकर अहमदाबाद ने स्थापित किया वैश्विक कीर्तिमान

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अहमदाबाद के भाड़ज इलाके में आयोजित एक महा-अभियान के तहत, महज एक घंटे के भीतर मियावाकी पद्धति से 3 लाख 61 हजार से अधिक पौधे लगाकर 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' (Guinness World Record) स्थापित किया गया है। लगभग 91,006 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में चलाया गया यह अभियान शहर के पर्यावरणीय विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

यह ऐतिहासिक वृक्षारोपण अभियान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा गांधीनगर लोकसभा के सांसद अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति और मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री, अहमदाबाद के मेयर, मुख्य सचिव और म्युनिसिपल कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित थे। उत्तर-पश्चिम जोन के थलतेज वार्ड में गोता-गोधवी कैनाल के पास स्थित इस स्थल पर सभी गणमान्य लोगों ने खुद पौधा लगाकर अपना अमूल्य योगदान दिया।

25 हजार से अधिक स्वयंसेवकों की सक्रिय जनभागीदारी

इस महा-अभियान की भव्य सफलता के पीछे एक अनुकरणीय जनभागीदारी रही। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए AMC के सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूल बोर्ड, BAPS संस्था, CREDAI, पुलिस स्टाफ, NCC के छात्र और विभिन्न शैक्षणिक व सामाजिक संगठनों (NGOs) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 25,000 से अधिक उत्साही स्वयंसेवकों और पर्यावरण-प्रेमी नागरिकों ने एक साथ मिलकर श्रमदान किया और इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग अभियान को हकीकत में बदला।

मियावाकी पद्धति और 35 स्थानीय प्रजातियों का बेहतरीन समन्वय

इस वृक्षारोपण अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जापानी 'मियावाकी पद्धति' का उपयोग किया गया है, जो बहुत कम समय में घने जंगल तैयार करने के लिए जानी जाती है। इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल करीब 35 स्थानीय (Indigenous) प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं। ये स्वदेशी पेड़ भविष्य में जैव विविधता के संरक्षण, वायु प्रदूषण में कमी, कार्बन सोखने, तापमान नियंत्रण और शहर के ग्रीन कवर को बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सतत शहरी विकास और वैश्विक स्तर पर मिली नई पहचान

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित यह वैश्विक रिकॉर्ड केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सौंपने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस अभियान के जरिए अहमदाबाद ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी एक मजबूत और नई पहचान बनाई है। जनभागीदारी और प्रशासन के इस बेहतरीन तालमेल से लिया गया यह कदम अहमदाबाद को अधिक हरा-भरा, स्वच्छ और सतत (Sustainable) शहर बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा।