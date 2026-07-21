फोर्टुनो मार्केट्स ने भारतीय ट्रेडर्स के लिए गोल्ड ट्रेडिंग की मज़बूत कंडीशन पर ज़ोर दिया

भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भरोसे और परंपरा का प्रतीक है। यही वजह है कि जब बात गोल्ड ट्रेडिंग की आती है, तो भारतीय ट्रेडर्स स्वाभाविक रूप से इसमें रुचि रखते हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसा बाज़ार है जो तेज़ी से हिलता है, और ऐसे में स्थिर कीमत और भरोसेमंद एग्ज़िक्यूशन बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी ज़रूरत को समझते हुए फोर्टुनो मार्केट्स ने गोल्ड ट्रेडिंग की कंडीशन को अपनी प्राथमिकता बनाया है।

फोर्टुनो मार्केट्स एक मल्टी-एसेट CFD ब्रोकर है जो फॉरेक्स, मेटल्स, इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, ETFs और क्रिप्टो तक पहुंच देता है। इनमें गोल्ड इसके सबसे मज़बूत पहलुओं में से एक है।

गोल्ड पर टाइट और स्थिर स्प्रेड

फोर्टुनो मार्केट्स में प्लेटफॉर्म सेफ्टी और एग्ज़िक्यूशन इंटीग्रिटी के प्रमुख विली के का कहना है कि गोल्ड पर कीमतों की स्थिरता कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, "जब गोल्ड का बाज़ार तेज़ी से हिलता है, तब भी हमारी प्राइसिंग टाइट और स्थिर बनी रहती है। हमारा मानना है कि ट्रेडर को सबसे ज़्यादा भरोसा तभी मिलता है जब बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच भी कंडीशन बदलती नहीं।"

गोल्ड जैसे वोलेटाइल एसेट पर टाइट स्प्रेड बनाए रखना एक तकनीकी चुनौती है, लेकिन फोर्टुनो मार्केट्स इसे अपनी मेटल्स ट्रेडिंग सुविधा के ज़रिए संभव बनाता है, जहां गोल्ड को बेहद कम स्प्रेड के साथ ट्रेड किया जा सकता है। इसके साथ ही, गोल्ड पर पोज़िशन को रातभर होल्ड करने पर कोई ओवरनाइट चार्ज नहीं लगता, जो लंबे समय तक ट्रेड रखने वालों के लिए राहत की बात है. गोल्ड के अलावा, फोर्टुनो मार्केट्स पर चांदी और दूसरी कीमती धातुओं में भी ट्रेडिंग की जा सकती है, जिससे ट्रेडर सिर्फ एक धातु तक सीमित नहीं रहते।

विली के इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि तेज़ एग्ज़िक्यूशन गोल्ड ट्रेडिंग का अहम हिस्सा है. ऑर्डर मिलीसेकंड में एग्ज़िक्यूट होते हैं, जिससे तेज़ी से बदलते बाज़ार में ट्रेडर सही समय पर कदम उठा सकते हैं। गोल्ड जैसे बाज़ार में, जहां कुछ ही पलों में कीमत बदल सकती है, एग्ज़िक्यूशन की यही रफ़्तार अक्सर सबसे बड़ा फ़र्क डालती है।

एक ही अकाउंट में गोल्ड और बाकी बाज़ार

फोर्टुनो मार्केट्स की एक और खासियत यह है कि गोल्ड को बाकी बाज़ारों के साथ एक ही अकाउंट से ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडर को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच जूझना नहीं पड़ता, और वे गोल्ड के साथ-साथ फॉरेक्स या इंडेक्स जैसी चीज़ों पर भी नज़र रख सकते हैं।

नए ट्रेडर्स के लिए शुरुआत भी आसान रखी गई है. अकाउंट सिर्फ 10 डॉलर की न्यूनतम डिपॉज़िट से खुलते हैं, और एक डेमो मोड भी उपलब्ध है जिसमें असली पैसे लगाने से पहले अभ्यास किया जा सकता है। ट्रेडर बढ़ती और गिरती, दोनों तरह की कीमतों पर पोज़िशन ले सकते हैं। इसके साथ ही, गोल्ड को पोर्टफोलियो में विविधता लाने के एक ज़रिए के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कई भारतीय ट्रेडर्स की सोच से मेल खाता है। भारत जैसे बाज़ार में, जहां सोने से लोगों का पुराना रिश्ता है, यह सुलभता गोल्ड ट्रेडिंग को उन लोगों के लिए भी खोल देती है जो अब तक इसे सिर्फ दूर से देखते आए थे।

विली के के अनुसार, यह सुलभता जानबूझकर रखी गई है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि गोल्ड ट्रेडिंग सिर्फ अनुभवी लोगों तक सीमित न रहे। सही टूल्स और स्थिर कंडीशन के साथ, एक नया ट्रेडर भी आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कर सकता है।" विली के ट्रेडर्स को प्लेटफॉर्म को खुद देखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।