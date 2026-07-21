सम्बंधित जानकारी
- Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान
- रुपये में 9 हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट, रुपया 96.28 प्रति डॉलर
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY27 नतीजे, 3.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा रेवेन्यू, जियो-रिटेल ने दिखाया दम
- Gold Silver Price Today: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच जानिए आज के गोल्ड-सिल्वर और क्रूड ऑयल के ताजा भाव
- कच्चे तेल में उछाल के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, डीजल-ATF पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल पर दी राहत
फोर्टुनो मार्केट्स ने भारतीय ट्रेडर्स के लिए गोल्ड ट्रेडिंग की मज़बूत कंडीशन पर ज़ोर दिया
भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भरोसे और परंपरा का प्रतीक है। यही वजह है कि जब बात गोल्ड ट्रेडिंग की आती है, तो भारतीय ट्रेडर्स स्वाभाविक रूप से इसमें रुचि रखते हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसा बाज़ार है जो तेज़ी से हिलता है, और ऐसे में स्थिर कीमत और भरोसेमंद एग्ज़िक्यूशन बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी ज़रूरत को समझते हुए फोर्टुनो मार्केट्स ने गोल्ड ट्रेडिंग की कंडीशन को अपनी प्राथमिकता बनाया है।
फोर्टुनो मार्केट्स एक मल्टी-एसेट CFD ब्रोकर है जो फॉरेक्स, मेटल्स, इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, ETFs और क्रिप्टो तक पहुंच देता है। इनमें गोल्ड इसके सबसे मज़बूत पहलुओं में से एक है।
गोल्ड पर टाइट और स्थिर स्प्रेड
फोर्टुनो मार्केट्स में प्लेटफॉर्म सेफ्टी और एग्ज़िक्यूशन इंटीग्रिटी के प्रमुख विली के का कहना है कि गोल्ड पर कीमतों की स्थिरता कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, "जब गोल्ड का बाज़ार तेज़ी से हिलता है, तब भी हमारी प्राइसिंग टाइट और स्थिर बनी रहती है। हमारा मानना है कि ट्रेडर को सबसे ज़्यादा भरोसा तभी मिलता है जब बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच भी कंडीशन बदलती नहीं।"
गोल्ड जैसे वोलेटाइल एसेट पर टाइट स्प्रेड बनाए रखना एक तकनीकी चुनौती है, लेकिन फोर्टुनो मार्केट्स इसे अपनी मेटल्स ट्रेडिंग सुविधा के ज़रिए संभव बनाता है, जहां गोल्ड को बेहद कम स्प्रेड के साथ ट्रेड किया जा सकता है। इसके साथ ही, गोल्ड पर पोज़िशन को रातभर होल्ड करने पर कोई ओवरनाइट चार्ज नहीं लगता, जो लंबे समय तक ट्रेड रखने वालों के लिए राहत की बात है. गोल्ड के अलावा, फोर्टुनो मार्केट्स पर चांदी और दूसरी कीमती धातुओं में भी ट्रेडिंग की जा सकती है, जिससे ट्रेडर सिर्फ एक धातु तक सीमित नहीं रहते।
विली के इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि तेज़ एग्ज़िक्यूशन गोल्ड ट्रेडिंग का अहम हिस्सा है. ऑर्डर मिलीसेकंड में एग्ज़िक्यूट होते हैं, जिससे तेज़ी से बदलते बाज़ार में ट्रेडर सही समय पर कदम उठा सकते हैं। गोल्ड जैसे बाज़ार में, जहां कुछ ही पलों में कीमत बदल सकती है, एग्ज़िक्यूशन की यही रफ़्तार अक्सर सबसे बड़ा फ़र्क डालती है।
एक ही अकाउंट में गोल्ड और बाकी बाज़ार
फोर्टुनो मार्केट्स की एक और खासियत यह है कि गोल्ड को बाकी बाज़ारों के साथ एक ही अकाउंट से ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडर को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच जूझना नहीं पड़ता, और वे गोल्ड के साथ-साथ फॉरेक्स या इंडेक्स जैसी चीज़ों पर भी नज़र रख सकते हैं।
नए ट्रेडर्स के लिए शुरुआत भी आसान रखी गई है. अकाउंट सिर्फ 10 डॉलर की न्यूनतम डिपॉज़िट से खुलते हैं, और एक डेमो मोड भी उपलब्ध है जिसमें असली पैसे लगाने से पहले अभ्यास किया जा सकता है। ट्रेडर बढ़ती और गिरती, दोनों तरह की कीमतों पर पोज़िशन ले सकते हैं। इसके साथ ही, गोल्ड को पोर्टफोलियो में विविधता लाने के एक ज़रिए के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कई भारतीय ट्रेडर्स की सोच से मेल खाता है। भारत जैसे बाज़ार में, जहां सोने से लोगों का पुराना रिश्ता है, यह सुलभता गोल्ड ट्रेडिंग को उन लोगों के लिए भी खोल देती है जो अब तक इसे सिर्फ दूर से देखते आए थे।
विली के के अनुसार, यह सुलभता जानबूझकर रखी गई है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि गोल्ड ट्रेडिंग सिर्फ अनुभवी लोगों तक सीमित न रहे। सही टूल्स और स्थिर कंडीशन के साथ, एक नया ट्रेडर भी आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कर सकता है।" विली के ट्रेडर्स को प्लेटफॉर्म को खुद देखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
फोर्टुनो मार्केट्स की गोल्ड और बाकी ट्रेडिंग कंडीशन पर एक विस्तृत बाहरी नज़र इस फोर्टुनो मार्केट्स रिव्यू में देखी जा सकती है। (एडवरटोरियल)
CJP protest Photos : CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की 10 तस्वीरें, देखें पूरे दिन क्या हुआ
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्रों का मुद्दा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- मुद्दे उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी
Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, नई नियुक्तियां घोषित
गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए 28 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। 21 जुलाई, 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार महानगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, राज्य के निगमों तथा DGVCL और UGVCL जैसी बिजली कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन तबादलों से राज्य के सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होगा।
छात्रों पर लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत, राहुल से अखिलेश तक विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार से पूछा सवाल
जंतर मंतर से सांसदों के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज पर सियासी बवाल मचा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की तो किसी ने सवाल किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते।
योगी सरकार की योजना से बदली किस्मत, डेयरी से सालाना हो रही 20 लाख की कमाई*
वडोदरा-भरूच हाईवे पर आज से नया टोल टैक्स लागू, जानिए कार, बस और ट्रक पर कितना लगेगा टोल?
वडोदरा से भरूच और दहेगाम के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4) पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा आज से टोल टैक्स में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव के बाद अब कार और वैन के लिए 5 रुपए, एलसीवी (LCV) के लिए 10 रुपए, बस और ट्रक के लिए 20 रुपए तथा थ्री-एक्सल वाहनों के लिए 25 रुपए तक की टोल वृद्धि लागू हो गई है।
योगी सरकार में बिना भेदभाव सभी जिलों में निर्धारित शेड्यूल से अधिक की जा रही विद्युत आपूर्ति
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।