  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Find out the annual Forecast for Moolank 7
Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (10:08 IST)

Annual Numerology 2027 : क्या नए साल में बदलेगी मूलांक 7 वालों की किस्मत? क्या कहते हैं आपके अंक? जानें वार्षिक भविष्यफल

Annual Numerology Forecast 2027
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (17:51 IST)
google-news

मूलांक 7 (जन्मतिथि 7, 16, 25)

मूलांक 7 का संबंध अनेक अंकशास्त्रीय पद्धतियों में केतु से माना जाता है। यह अंक अंतर्मुखी चिंतन, विश्लेषण, शोध, आध्यात्मिक जिज्ञासा और स्वतंत्र विचार से जुड़ा है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति इस मूलांक के जातकों को अपनी आंतरिक समझ के साथ व्यावहारिक संवाद और सहयोग को भी महत्व देने का संकेत दे सकती है। अकेले विचार करने की क्षमता आपकी ताकत हो सकती है, लेकिन आवश्यक समय पर अपने विचार साझा करना भी उतना ही जरूरी रहेगा।
 

करियर एवं व्यवसाय

शोध, विश्लेषण, लेखन, तकनीकी कार्य, शिक्षा, परामर्श और गहन अध्ययन वाले क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी-पेशा जातकों को किसी विषय में विशेष दक्षता प्राप्त करने या कार्यप्रणाली में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसायियों के लिए बाजार का सूक्ष्म अध्ययन और गुणवत्ता पर केंद्रित रणनीति उपयोगी हो सकती है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में संकोच न करें। किसी अवसर पर निर्णय लेने से पहले पर्याप्त जानकारी जुटाएं, लेकिन अत्यधिक विश्लेषण के कारण आवश्यक कार्रवाई टालने से बचें।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सावधानी और स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण रहेगी। किसी निवेश या व्यवसाय में धन लगाने से पहले दस्तावेजों, जोखिमों और संभावित खर्चों को समझें। अनिश्चित योजनाओं में केवल अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय न लें। नियमित बचत और खर्चों का लेखा-जोखा आर्थिक स्थिरता के लिए उपयोगी रहेगा। अपनी आवश्यकताओं और दीर्घकालीन लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखें।
 

स्वास्थ्य एवं आवश्यक सावधानियां

अधिक सोचने और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति के बीच संतुलन आवश्यक होगा। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि और परिवार या मित्रों के साथ समय बिताना उपयोगी रहेगा। मानसिक दबाव लंबे समय तक बना रहे तो विश्वसनीय व्यक्ति या उपयुक्त विशेषज्ञ से सहायता लेने में संकोच न करें।

प्रेम, विवाह एवं पारिवारिक जीवन

भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों की अपेक्षाओं को समझने पर ध्यान देना होगा। अविवाहित जातकों के लिए परिचय विकसित हो सकते हैं, लेकिन संबंधों को समय देना और स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा। विवाहित जातकों को अपनी निजी स्वतंत्रता के साथ जीवनसाथी की भावनात्मक जरूरतों का भी सम्मान करना चाहिए। परिवार के सदस्यों से दूरी या मौन को गलतफहमी का कारण न बनने दें। शांत बातचीत से संबंधों में निकटता बढ़ सकती है।
 

शिक्षा और बौद्धिक उन्नति

शोध, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीक और गहन अध्ययन से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अनुशासित अभ्यास महत्वपूर्ण रहेगा। नोट्स बनाना, नियमित पुनरावृत्ति और अपने निष्कर्षों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना सीखने को मजबूत कर सकता है। कार्यरत जातकों के लिए किसी विशिष्ट कौशल में विशेषज्ञता विकसित करना उपयोगी होगा।
शुभ दिन: सोमवार, गुरुवार
शुभ रंग: सफेद, हल्का पीला, हल्का नीला
शुभ अंक: 7, 16, 25
प्रतिकूल माह: मई में अत्यधिक जोखिम न लें। जून-जुलाई में परिणामों की अपेक्षा के बजाय काम की गुणवत्ता और योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान दें।

उपाय

  • कुछ समय शांत बैठकर दिन के प्रमुख निर्णयों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करें।
  • जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुस्तकें या अध्ययन सामग्री दें।
अस्वीकरण: प्रस्तुत वार्षिक अंक भविष्यफल पारंपरिक अंकशास्त्रीय मान्यताओं एवं व्याख्याओं पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार एवं संभावनाएं केवल सामान्य जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित निष्कर्ष अथवा किसी परिणाम की गारंटी न माना जाए। व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां, व्यक्तिगत निर्णय, प्रयास एवं बाहरी कारक उसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। करियर, व्यवसाय, निवेश, वित्तीय लेनदेन, विवाह अथवा स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय केवल इस भविष्यफल के आधार पर न लें; ऐसे मामलों में संबंधित योग्य विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त करें। लेखक एवं प्रकाशक इस सामग्री के आधार पर लिए गए निर्णयों, कार्यों या उनसे उत्पन्न किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भविष्‍य मालिका की भविष्‍यवाणी: मोदी या योगी कौन होगा भारत का अंतिम प्रधानमंत्री?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय06 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Diwali 2026: दिवाली की रात भूलकर भी न करें ये 5 तांत्रिक प्रयोग, हो सकता है भारी नुकसान

Diwali 2026: दिवाली की रात भूलकर भी न करें ये 5 तांत्रिक प्रयोग, हो सकता है भारी नुकसानTantric remedies for the night of Diwali: दिवाली की रात को हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में 'कालरात्रि' या 'सिद्ध रात्रि' कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात की गई पूजा-अर्चना और सात्विक उपाय बहुत जल्द फलित होते हैं। हालांकि, इसी रात कुछ लोग तंत्र-मंत्र और नकारात्मक साधनाओं का सहारा लेते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार, दिवाली की रात मुख्य रूप से 5 तरह के तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें आम लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना न केवल आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है, बल्कि आपके परिवार को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है।

मंगल गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं ग्रहों के सेनापति, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

मंगल गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं ग्रहों के सेनापति, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा12 नवंबर 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य के प्रभुत्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अग्नि तत्त्व की सिंह राशि और मंगल की आक्रामक ऊर्जा का यह मिलन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, करियर में उन्नति और आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा।

Annual Numerology 2027 : क्या नए साल में बदलेगी मूलांक 7 वालों की किस्मत? क्या कहते हैं आपके अंक? जानें वार्षिक भविष्यफल

Annual Numerology 2027 : क्या नए साल में बदलेगी मूलांक 7 वालों की किस्मत? क्या कहते हैं आपके अंक? जानें वार्षिक भविष्यफलमूलांक 7 का संबंध अनेक अंकशास्त्रीय पद्धतियों में केतु से माना जाता है। यह अंक अंतर्मुखी चिंतन, विश्लेषण, शोध, आध्यात्मिक जिज्ञासा और स्वतंत्र विचार से जुड़ा है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति इस मूलांक के जातकों को अपनी आंतरिक समझ के साथ व्यावहारिक संवाद और सहयोग को भी महत्व देने का संकेत दे सकती है। अकेले विचार करने की क्षमता आपकी ताकत हो सकती है, लेकिन आवश्यक समय पर अपने विचार साझा करना भी उतना ही जरूरी रहेगा। शोध, विश्लेषण, लेखन, तकनीकी कार्य, शिक्षा, परामर्श और गहन अध्ययन वाले क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित करने का अवसर मिल सकता है।

भविष्‍य मालिका की भविष्‍यवाणी: मोदी या योगी कौन होगा भारत का अंतिम प्रधानमंत्री?

भविष्‍य मालिका की भविष्‍यवाणी: मोदी या योगी कौन होगा भारत का अंतिम प्रधानमंत्री?bhavishya malika: भविष्य मालिका के प्रचारकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे और इसके बाद शासन-तंत्र का स्वरूप बदल जाएगा। हालांकि, कुछ प्रचारकों और ज्योतिषियों का मानना है कि नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ भारत के अंतिम प्रधानमंत्री रहेंगे। वे लंबे समय तक शासन करने के बाद सब कुछ बदलकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था लागू करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता; लेकिन इस संबंध में भविष्य मालिका में क्या लिखा है, आइए जानते हैं।