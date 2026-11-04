  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Find out the annual Forecast for Moolank 6
Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (11:51 IST)

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफल

Annual Numerology Forecast 2027
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (11:51 IST)
google-news

मूलांक 6 (जन्मतिथि 6, 15, 24)

अंकशास्त्र में मूलांक 6 का स्वामी शुक्र माना जाता है, जो सौंदर्यबोध, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं, संबंधों और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति के साथ यह संयोजन व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक संपर्कों और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देने का अवसर दे सकता है। दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी आर्थिक और भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा।
 

करियर एवं व्यवसाय

कला, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य, आतिथ्य, जनसंपर्क, परामर्श और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं से जुड़े जातकों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी-पेशा लोगों के लिए टीम समन्वय और कार्यस्थल पर सकारात्मक संबंध उपयोगी रहेंगे।
व्यवसायियों को ग्राहक अनुभव, सेवा की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। विस्तार या सजावट पर खर्च करने से पहले वास्तविक व्यावसायिक आवश्यकता का आकलन करें। दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए अपनी कार्यसीमा से अधिक जिम्मेदारियां स्वीकार करने से बचें।
 

आर्थिक स्थिति

सुख-सुविधाओं, घर, पहनावे और सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएं। आय में सुधार के अवसर हों तो भी बचत को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण रहेगा। व्यवसाय में सौंदर्य या प्रस्तुति पर किया गया निवेश तभी उपयोगी होगा जब उसका व्यावहारिक लाभ स्पष्ट हो। साझा आर्थिक निर्णयों में पारदर्शिता बनाए रखें और दीर्घकालीन जरूरतों के लिए धन सुरक्षित रखें।

स्वास्थ्य एवं आवश्यक सावधानियां

काम, परिवार और सामाजिक दायित्वों के बीच स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालें। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें। तनाव कम करने के लिए संगीत, रचनात्मक गतिविधि या शांत वातावरण में समय बिताना उपयोगी हो सकता है। किसी लगातार बनी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें।
 

प्रेम, विवाह एवं पारिवारिक जीवन

संबंधों में अपनापन, सम्मान और साझा समय का महत्व बढ़ सकता है। अविवाहित जातकों को नए परिचय मिल सकते हैं, लेकिन केवल बाहरी आकर्षण के बजाय स्वभाव और जीवन-मूल्यों की अनुकूलता समझना जरूरी होगा। विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं और घरेलू जिम्मेदारियों पर सहमति बनाना उपयोगी रहेगा। परिवार के लिए खर्च करते समय अपनी आर्थिक क्षमता का ध्यान रखें। अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से गलतफहमियां कम हो सकती हैं।

शिक्षा और बौद्धिक उन्नति

रचनात्मक विषयों, डिजाइन, प्रबंधन, संचार और व्यावहारिक प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने पर ध्यान देना चाहिए। कार्यरत जातकों के लिए ग्राहक व्यवहार, प्रस्तुतीकरण और नेतृत्व कौशल में सुधार उपयोगी रहेगा। प्रशंसा की अपेक्षा से अधिक अपने काम की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें।
 

शुभ दिन: शुक्रवार, बुधवार

शुभ रंग: सफेद, गुलाबी, हल्का नीला
शुभ अंक: 6, 15, 24, 33
प्रतिकूल माह: जनवरी और अक्टूबर में वैवाहिक संबंधों, स्वास्थ्य और साझेदारी से जुड़े मुद्दों की अनदेखी न करें। अनावश्यक खर्च से बचें।

उपाय

  • प्रत्येक शुक्रवार जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद खाद्य सामग्री या उपयोगी वस्तु अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें।
  • घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें तथा अनावश्यक वस्तुओं को अलग करके उपयोगी वस्तुओं के लिए स्थान बनाएं।

अस्वीकरण: प्रस्तुत वार्षिक अंक भविष्यफल पारंपरिक अंकशास्त्रीय मान्यताओं एवं व्याख्याओं पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार एवं संभावनाएँ केवल सामान्य जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित निष्कर्ष अथवा किसी परिणाम की गारंटी न माना जाए। व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां, व्यक्तिगत निर्णय, प्रयास एवं बाहरी कारक उसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। करियर, व्यवसाय, निवेश, वित्तीय लेनदेन, विवाह अथवा स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय केवल इस भविष्यफल के आधार पर न लें; ऐसे मामलों में संबंधित योग्य विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त करें। लेखक एवं प्रकाशक इस सामग्री के आधार पर लिए गए निर्णयों, कार्यों या उनसे उत्पन्न किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दिवाली पर घर लाएं मिट्टी के सेठ-सेठानी और मकान, जानिए क्यों माना जाता है इन्हें शुभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफल

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफलअंकशास्त्र में मूलांक 6 का स्वामी शुक्र माना जाता है, जो सौंदर्यबोध, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं, संबंधों और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति के साथ यह संयोजन व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक संपर्कों और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देने का अवसर दे सकता है। दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी आर्थिक और भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। कला, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य, आतिथ्य, जनसंपर्क, परामर्श और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं से जुड़े जातकों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं, घर, पहनावे और सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएं।

04 November Birthday: आपको 4 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 November Birthday: आपको 4 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 4 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 04 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 04 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 04 November horoscope in Hindi : आज 04 नवंबर, 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 नवंबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 नवंबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय04 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

धनतेरस पर बन रहा है दुर्लभ शुभ योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

धनतेरस पर बन रहा है दुर्लभ शुभ योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ06 नवंबर 2026 को त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इसी दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। 06 अंक शुक्र का अंक है और इस दिन शुक्रवार भी है। शुक्रवार की देवी लक्ष्मी हैं जो कि धन की देवी हैं। 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन धनतेरस पर कई अत्यंत शुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो खरीदारी, निवेश और लक्ष्मी-धन्वंतरि पूजा के लिए बहुत फलदायी माने जाते हैं:-