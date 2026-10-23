सीएम धामी ने दिखाई 'वॉकथॉन ड्रग फ्री उत्तराखंड' को हरी झंडी, युवाओं को दिलाई नशे के खिलाफ शपथ

सीएम धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, देहरादून में ‘वॉकथॉन ड्रग फ्री उत्तराखंड’ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान वॉकथॉन में प्रतिभाग कर रहे युवा साथियों से संवाद कर उन्हें नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाने हेतु शपथ दिलाई एवं उनका उत्साहवर्धन किया।