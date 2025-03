कौशांबी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार

Terrorist Arrested from Kaushambi : उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह एक संयुक्त अभियान में यूपी के कौशांबी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

यूपी एसटीएफ के अनुसार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) और ISI मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी, पंजाब के अमृतसर निवासी लाजर मसीह को आज सुबह उत्तर प्रदेश STF और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के जर्मन-आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ ​​जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित ISI के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 13 कारतूस और 1 विदेशी पिस्तौल सहित अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद।

