गणतंत्र दिवस परेड फुल ड्रेस रिहर्सल, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Republic day parade full dress reharsal : गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मंगलवार को मध्य दिल्ली में वाहन यातायात प्रभावित होने की आशंका है। ‘फुल ड्रेस रिहर्सल’ का मार्ग वही होगा जो गणतंत्र दिवस की परेड का होता है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने यातायात को लेकर एक अलर्ट जारी किया है।

परामर्श में कहा गया है कि रिहर्सल सुबह साढ़े 10 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्त्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा चौराहे, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी।

परेड के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए सोमवार शाम छह बजे से विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर यातायात की आवाजाही रोक दी गई है। मंगलवार को रिहर्सल के अंत में यह मार्ग फिर से खुल जाएगा।

Traffic Advisory



In view of Full Dress #RepublicDay Parade Rehearsal on 23rd January, 2024, special traffic arrangements will be effective on various routes. Please follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/cnFYiCMZnA