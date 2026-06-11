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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 11 जून 2026 (15:55 IST)

RBI का नया नियम : 1 अप्रैल से इन लोगों को नहीं मिलेगा Home-Car Loan, क्या आप भी हैं शामिल?

RBI New Rule
अगर आप आने वाले समय में अपने सपनों का घर खरीदने या एक नई कार घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक ऐसा नया नियम लागू करने जा रहा है, जिससे लोन लेना अब पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा। 
 
1 अप्रैल 2027 से आरबीआई का नया नियम ECL (Expected Credit Loss) डायरेक्शन 2026 लागू होने जा रहा है। इस नए नियम का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनका सिबिल (CIBIL) स्कोर 730 से कम है। एक आंकड़े के मुताबिक, देश में लोन के लिए अप्लाई करने वाले करीब 62% लोगों का सिबिल स्कोर 730 से नीचे है। यानी हर 10 में से लगभग 6 लोगों के लिए होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन मिलना एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है।
 
आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और इसका आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है।

क्या है ECL नियम और यह कैसे काम करेगा?

अभी तक बैंक लोन देते समय मुख्य रूप से आपकी मौजूदा इनकम और वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते थे। लेकिन नए ECL सिस्टम में बैंक 'भविष्य के जोखिम' (Expected Loss) का अंदाजा पहले ही लगाएंगे।
 
सरल शब्दों में, अगर कोई ग्राहक अपनी ईएमआई (EMI) चुकाने में थोड़ी भी देरी करता है, तो बैंकों को उस लोन के डूबने की आशंका में अपने पास पहले से कहीं ज्यादा रकम 'रिजर्व' (Provisions) रखनी होगी।
 
नुकसान किसका? हर एक चूक बैंक के लिए बहुत महंगी साबित होगी। बैंकिंग सेक्टर के अनुमान के मुताबिक, इस नई व्यवस्था से बैंकों के मुनाफे पर करीब ₹42,000 करोड़ तक का असर पड़ सकता है।
 

आम ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा?

चूंकि बैंकों को अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा संभावित नुकसान के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा, इसलिए बैंक अब हर किसी को आसानी से लोन देने का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसका सीधा असर कमजोर क्रेडिट रिकॉर्ड वाले ग्राहकों पर पड़ेगा:
 
लोन रिजेक्शन: अगर आपका सिबिल स्कोर 730 से कम है, तो बैंक सीधे तौर पर आपका लोन आवेदन खारिज कर सकते हैं।
 
महंगा ब्याज (High Interest Rates): अगर लोन मंजूर हो भी जाता है, तो बैंक आपसे ज्यादा ब्याज वसूलेंगे क्योंकि आप उनके लिए 'हाई रिस्क' कैटेगरी में आते हैं।
 
अतिरिक्त गारंटी की मांग: बैंक लोन सुरक्षित करने के लिए आपसे अतिरिक्त कोलेट्रल (गारंटी या संपत्ति) मांग सकते हैं।

लोन देने से पहले बैंक अब क्या-क्या जांचेंगे?

नए सिस्टम के तहत बैंक सिर्फ आपकी आज की सैलरी नहीं देखेंगे, बल्कि यह भी जांचेंगे कि भविष्य में आपके डिफॉल्ट करने की संभावना कितनी है। इसके लिए इन बातों पर नजर रखी जाएगी:
 
आपका पुराना रीपेमेंट रिकॉर्ड।
 
सिबिल स्कोर में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव।
 
आपकी नौकरी या बिजनेस की स्थिरता (Job Stability)।
 
आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुकाबले लोन की राशि (Loan-to-Value Ratio)।
 
'प्रीमियम ग्राहक' फायदे में रहेंगे
इस नए नियम के आने के बाद बैंकों का पूरा फोकस उन ग्राहकों पर शिफ्ट हो जाएगा जिनका सिबिल स्कोर 730 या उससे ज्यादा है। देश में ऐसे प्रीमियम ग्राहकों की संख्या करीब 7 करोड़ है। इन लोगों को कम ब्याज दर, बेहतर ऑफर्स और बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा।
 
अब आपको क्या करना होगा 
आरबीआई का यह कदम बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए है ताकि बैंक डूबने से बच सकें। लेकिन दूसरी तरफ, यह करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों के घर और गाड़ी के सपने को थोड़ा मुश्किल जरूर बना देगा।
 
अगर आप भी अगले कुछ सालों में लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आज से ही अपने वित्तीय अनुशासन को सुधारें। अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर चुकाएं ताकि आपका सिबिल स्कोर 730 के पार बना रहे और आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। Edited by : Sudhir Sharma
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