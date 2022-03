मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला, पासपोर्ट ने लिए नहीं लगाने होंगे पुलिस थाने के चक्कर

मुंबई। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया के लिए यहां के किसी भी नागरिक को पहले की तरह पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा।

पांडे के नए आदेश के बाद, अब एक कांस्टेबल प्रक्रिया पूरी करने के लिए पासपोर्ट आवेदक द्वारा बताए गए पते पर जाएगा। अधिकारी ने कहा कि कोई विसंगति होने पर आवेदक को पुलिस थाने में बुलाया जा सकता है।

पांडे ने शनिवार को ट्वीट किया, 'हमने तय किया है कि दस्तावेजों के अधूरे होने जैसे असाधारण मामलों को छोड़कर (पासपोर्ट सत्यापन के लिए) किसी भी नागरिक को मुंबई के पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। अगर इसका पालन नहीं किया जाता, तो इसकी जानकारी दें।'

#PassportVerification. We have decided no citizen will be called to police station in Mumbai except in exceptional cases of documents being incomplete etc. If not followed do report