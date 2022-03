कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, CRPF जवान की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू के शोपियां जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों ने शनिवार शाम को मुख्तार अहमद की शोपियां के चेक चोटीपुरा इलाके स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

कश्मीर झोन पुलिस ने आईजीपी विजय कुमार का बयान ट्वीट कर बताया, 'हमने सीआरपीएफ जवान के हत्यारे को गिरफ्तार किया है। अपराध में इस्तेमाल हथियार (पिस्तौल) उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। एक ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) जो के इस अपराध में उसका साथ दे रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है।'

We have arrested #killer of CRPF personnel. #Weapon of #offence (pistol) recovered on his disclosure. 01 OGW who accompanied him during #terror crime also arrested. Terror crime was committed on the direction of LeT Cmdr Abid Ramzan Sheikh. Case registered: IGP Kashmir