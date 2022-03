तेलंगाना के मंत्री की चेतावनी, जरूरत पड़ने पर काट देंगे सेना का बिजली-पानी

राव ने शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हैदराबाद में रणनीतिक नाला विकास प्रोजेक्‍ट को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान उन्‍होंने सैन्‍य क्षेत्र (Cantt Area) को लेकर विवादित बयान दिया है।

केटीआर राव ने कहा कि हम कैंट क्षेत्र सीमा के अंतर्गत जब जरूरत पड़ी तो बिजली और पानी की सप्‍लाई काट देंगे। क्‍योंकि यह उचित नहीं है कि वे (सेना) जब चाहते हैं तो सड़क बंद कर देते हैं।

