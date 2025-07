Marathi Hindi Controversy : व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मनसे की रैली, शिवसेना मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने घेरा

Digital census for first time in India: भारत में होने वाली अगली जनगणना एक ऐतिहासिक कदम होगी, क्योंकि यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इस बार नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का सुनहरा अवसर मिलेगा।