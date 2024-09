ATM से निकला कटा-फटा नोट तो किसकी जिम्मेदारी, कैसे बदलवा सकते हैं, बैंक करे मना तो क्या है RBI का नियम

1 died and 7 people were injured due to electric shock while setting up Ganesh Pandal : गुजरात के वड़ोदरा जिले के डबका गांव में गणेश पंडाल लगाते समय बिजली का करंट लगने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। मंगलवार रात करीब 11.45 बजे जब यह घटना हुई।